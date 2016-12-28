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Как избавиться от проблем со сном: ТОП-9 научных способов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/25_main.1482851595.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/25_tn.1482851595.jpg Общество Проследите за температурой в комнате, меняйте подушку минимум раз в два года и откажитесь от алкоголя

Как избавиться от проблем со сном: ТОП-9 научных способов (фото)

Вчера, 17:42

Проследите за температурой в комнате, меняйте подушку минимум раз в два года и откажитесь от алкоголя

Сон – важная составляющая здоровья каждого человека. Недосып грозит организму набором лишних килограммов, не говоря уже об обострении различных болезней.

Сайт AdMe.ru составил ТОП-9 дельных советов, как побороть бессонницу в кратчайшие сроки.

Для того, чтобы хорошо спать, нужно избегать употребления алкоголя перед сном и убрать подальше свой смартфон со всеми соцсетями, почтами и различными приложениями.

Ранее сайт "Сегодня. ua" выяснял, как избавиться от бессонницы: действенные способы.
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