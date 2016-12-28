Как избавиться от проблем со сном: ТОП-9 научных способов (фото)
Проследите за температурой в комнате, меняйте подушку минимум раз в два года и откажитесь от алкоголя
Сон – важная составляющая здоровья каждого человека. Недосып грозит организму набором лишних килограммов, не говоря уже об обострении различных болезней.
Сайт AdMe.ru составил ТОП-9 дельных советов, как побороть бессонницу в кратчайшие сроки.
Для того, чтобы хорошо спать, нужно избегать употребления алкоголя перед сном и убрать подальше свой смартфон со всеми соцсетями, почтами и различными приложениями.
Ранее сайт "Сегодня. ua" выяснял, как избавиться от бессонницы: действенные способы.
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