Как избавиться от проблем со сном: ТОП-9 научных способов (фото)

Проследите за температурой в комнате, меняйте подушку минимум раз в два года и откажитесь от алкоголя

Сон – важная составляющая здоровья каждого человека. Недосып грозит организму набором лишних килограммов, не говоря уже об обострении различных болезней.

Сайт AdMe.ru составил ТОП-9 дельных советов, как побороть бессонницу в кратчайшие сроки.

Для того, чтобы хорошо спать, нужно избегать употребления алкоголя перед сном и убрать подальше свой смартфон со всеми соцсетями, почтами и различными приложениями.

Ранее сайт "Сегодня. ua" выяснял, как избавиться от бессонницы: действенные способы.