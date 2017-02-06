Как легко похудеть при сидячем образе жизни: советы диетолога

Сегодня, 16:24

Делайте небольшую зарядку, пейте больше воды и откажитесь от лифтов

Чаще отрывайтесь от мониторов и прогуливайтесь. Фото: AFP
Чаще отрывайтесь от мониторов и прогуливайтесь. Фото: AFP

Сидячая работа совсем не способствует похудению, а иногда даже наоборот, способствует набору лишних килограммов.

Как избавиться от лишнего веса при сидячей работе, знает американский диетолог Ребекка Скритчфилд, передает Новое время.

1. Делайте 30-минутную зарядку ежедневно

Пересмотрите свой график и выделите хотя бы полчаса на физические упражнения. Если вы не можете жить без сериалов и телевизора, можете совместить приятное с полезным – делать комплекс упражнений при просмотре любимых шоу.

2. Больше ходите

Чтобы увеличить физическую активность, эксперт советует по возможности отказаться от лифтов и транспорта. Поднимитесь на несколько этажей самостоятельно и вы непременно почувствуете усталость в ногах, которая говорит об эффективности "упражнения". 

Также, по возможности выделите немного времени, чтобы немного пройтись пешком до и после работы.

3. Пересмотрите питание

Старайтесь питаться полезными продуктами на протяжении дня. Например, вместо печенья перекусывайте фруктами или сухофруктами, йогуртами или творогом. Обед, в свою очередь, можно разнообразить кашей и свежими овощами.

4. Пейте много воды

Очень часто люди путают легкий голод с жаждой. Чтобы избежать переедания и поддерживать водный баланс организма – ежедневно пейте достаточно воды. Поставьте на рабочем столе бутылочку, чтобы всегда помнить о необходимости пить.

5. Прогуливайтесь по офису

Старайтесь хотя бы каждый час – два вставать и немного ходить, ведь непрерывное сидение вредит здоровью. Такие прогулки помогут снизить негативное влияние сидячей работы и будут дополнительно сжигать немного калорий. 
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