Как отказать ребенку: пять советов для родителей

Порой нам бывает трудно отказывать своему ребенку в чем-либо, но существует множество ситуаций, когда сделать это необходимо. Далеко не все знают, как отказать малышу максимально деликатно, не обидев его. Но нужно уметь это делать, чтобы ваш ребенок не вырос капризным или эгоистичным, пишет moirebenok.ua.

Многие малыши настолько увлекаются разнообразными товарами в магазинах, что начинают настоящую истерику с просьбами купить ненужную вещь. Чтобы избежать спонтанных покупок и детских капризов, рекомендуем вам изучить наши рекомендации.

СОВЕТ 1: ОТВЛЕКАЕМ ВНИМАНИЕ

Можно попробовать отвлечь ребенка на более дешевый и нужный товар. Например: "Да, это очень красивая машинка, но посмотри на те цветные ручки, таких у тебя еще нет, будем рисовать дома?". Такой метод значительно сократит расходы. Эффективным приемом еще может быть напоминание о похожей игрушке в доме и обещание поиграть по возвращению.

СОВЕТ 2: КУПЛЮ, НО ПОЗЖЕ

Обещание совершить покупку в другой день позволит не допустить слез, обид и детской истерики. Часто бывает, что малыш уже через несколько дней забудет о просьбе, особенно если вещь (как это часто случается) была ему не особо нужна. Такой метод эффективен, когда твердо сказать "нет" совсем не получается.

СОВЕТ 3: НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Не стоит часто использовать в разговоре слово "нет", ведь ребенок воспринимает это слишком близко к сердцу. Для него "нет" может означать "никогда", что больно ударит по психике. Пользуйтесь лучше словами "возможно", "постараемся", "посмотрим на твое поведение".

СОВЕТ 4: СТИМУЛ

Очень действенный метод: обещать ребенку покупку, с условием, что он будет убираться в своей комнате или хорошо себя вести в садике. И если вы увидели, что он действительно старается, почему бы не порадовать малыша?

СОВЕТ 5: ОТКАЗ С ОБЪЯСНЕНИЕМ

Можно наглядно продемонстрировать ребенку, в какую "копеечку" обойдется его прихоть, ведь рассуждения о том, что это дорого или не по карману ему не понятны. Например: "Эта игрушка стоит столько, что твой папа будет вынужден тяжело работать 5 дней, чтобы купить ее, разве оно того стоит?", или "Чтобы взять такое, нам придется месяц отказывать себе в сладостях, которые покупаем каждый день".

Уметь отказывать, чтобы при этом не обидеть, дело сложное и тонкое, но этому нужно научиться. Правильно говорить "нет" важно, чтобы не допустить избалованности, но не стоит отказывать ребенку во всех просьбах и заставлять плакать лишний раз. Находите "золотую середину" и воспитывайте своего малыша правильно.