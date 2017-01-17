Как отрастить густые брови: ТОП-5 простых советов

Мода на брови меняется так же часто, как и мода на одежду, обувь и сумки. Очень тонкие брови, которые были на пике популярности в начале 2000-ных, уже давно не тренд. На смену им пришли широкие и густые брови, похвастаться которыми могут далеко не все.

Сайт Лиза составил ТОП-5 простых советов, как отрастить шикарные брови.

Откажитесь от щипчиков

Первым делом, совсем перестаньте выщипывать брови. Даже те волоски, которые растут далеко от основной линии. Терпеть это придется около 4 месяцев. Если вы выщипывали бровь много лет, то, возможно, до года.

Используйте средство для роста бровей

Здесь нет панацеи, которая подойдет всем. Поэтому необходимо найти именно тот продукт, который даст наилучший результат. На рынке существует много сывороток, кондиционеров и масел, которые стимулируют рост волос.

Заполняйте пробелы

Пока брови растут, они зачастую выглядят непривлекательно, поэтому используй корректирующую пудру или карандаш, чтобы скрыть участки, на которых волоски еще не выросли.

Смещайте акценты

Пока брови растут, не стоит рисовать яркие smokey eyes или выразительные стрелки. Лучше выбирайте яркую помаду. Еще один вариант – длинная челка, прикрывающая брови.

Делайте коррекцию у специалиста

Когда брови отросли или терпеть больше нет сил, сходите в салон с хорошими рекомендациями к мастеру, чье портфолио вам нравится, и доверьте ему свои брови

Ранее сайт Сегодня.ua выяснял, как это было: эволюция моды на брови за последние 100 лет.