Как поменять свою жизнь к лучшему в 2017 году

Спросите у себя, какие три вещи самые важные в вашей жизни

Будем реалистами: смена цифр на календаре не может магическим образом улучшить нашу жизнь. Зато это под силу нам самим. Надо лишь приложить немного усилий и начать следовать нескольким главным правилам, считает доктор философии Стефани Саркис.

В начале нового года мы проводим своеобразную ревизию своей жизни – чтобы наступивший год провести максимально полезно и насыщенно, пишет healthinfo.ua.

Задайте себе эти вопросы и обязательно ответьте на них максимально подробно, советуют психологи.

Вопрос 1

"Как я себя хочу чувствовать в этом году?"

Этот вопрос затрагивает ваши цели на пришедший год, и благодаря честному ответу на него вы сможете прочувствовать, насколько цель, которую вы выбрали – ваша. Например, если вам хочется чувствовать себя признанным и уважаемым, то наверняка ваша цель подразумевает то, что вы будете повышать свою компетентность и связи с окружающими людьми. Если вам хочется быть более независимым, подумайте: какой цели вам следует достичь, чтобы это произошло?

Вопрос 2

"Кого в этом году я буду любить безусловно, независимо от того, что будет происходить?"

Подумайте о тех людях, которые вам дороги, с которыми, возможно, у вас не самые простые отношения, но при этом в вашем сердце живет любовь к ним. Да, дети могут не слушаться, родители – не всегда вас понимать, а партнер – спорить по мелочам. Но даже если во время семейной ссоры вы будете помнить о своей любви, то не будете пытаться изменить человека или подмять его под себя – вы научитесь принимать его таким, каков он есть.

Вопрос 3

"Как я буду переживать неудачи и свои ошибки?"

Мы строим грандиозные планы и проекты, но, увы, не все они воплощаются в жизнь – или воплощаются совсем не таким образом, как нам бы хотелось. Научитесь восстанавливать себя, свое внутреннее состояние, после провалов и неудач. Подумайте: какие шаги вы будете предпринимать, чтобы выяснить, где вы допустили ошибку, и каким способом вы будете прощать… себя. Например, это может быть фраза: "Я всего лишь человек и, как все, иногда делаю глупости". Это может быть дыхательная техника, которая поможет вам снизить уровень стресса. Это могут быть занятия йогой или разговор с близким человеком.

Вопрос 4

"Кому я могу помочь в этом году?"

Ваш вклад в жизнь другого человека может быть очень важным, даже судьбоносным для него. Подумайте и друге, члене семьи или коллеге, который, возможно, нуждается в вашем внимании и помощи: чем реально вы можете ему посодействовать? Возможно, подруга нуждается в вашем сочувствии, коллега – в дельном, вовремя данном совете, мама – в помощи по хозяйству. Только помните, что, прежде чем помогать, следует поинтересоваться, готов ли этот человек принять от вас помощь.

Вопрос 5

"Какое слово я хочу выбрать, чтобы оно характеризовало меня в этом году?"

Это поможет вам понять, какие качества и привычки вам стоит в себе развивать, каких целей достигать. Возможно, вашим словом будет "терпение" – и вы будете произносить его про себя всякий раз, когда что-то будет не получаться. Возможно, вашим словом будет "смелость" – и вы попытаетесь быть решительнее в поступках. Возможно, вашим словом будет "любознательность" – и вы постараетесь расширить объем своих знаний, найти себе новое увлечение или хобби. Запишите это слово и каждое утро, поднимаясь с постели, повторяйте его вслух.

Начало нового года мы часто воспринимаем как некий символический момент: даем себе обещания в надежде, что наступивший год сделает нас счастливее и успешнее, поможет реализоваться в профессиональной сфере и принесет стабильность в личной жизни. Чтобы все это случилось, нам самим нужно измениться. И, конечно, совсем не обязательно начинать новую жизнь с января, марта или со следующего понедельника. Тем более что на любые перемены нужно больше времени, чем один день.

1. Установите границы дозволенного

Чтобы добиться успеха, надо научиться говорить "нет", стать строже и решительнее. Это требует определенной смелости и может вызвать недовольство людей, которые пользовались вашей мягкостью. Но близкие обязательно вас поймут и поддержат. Итак, отныне вы не будете молча терпеть, если:

- вас просят о чем-то в последнюю минуту и вам придется изменить свои планы, чтобы выполнить эту просьбу;

- с вами говорят высокомерно и неуважительно;

- вас несправедливо критикуют;

- вас заставляют делать то, что вам не нравится, вредно для вас или вы просто считаете это неприемлемым по соображениям этики и морали;

- вам говорят, что вам нужно похудеть/по-другому одеваться/купить квартиру/дорогую машину и т.д.;

- кто-то принимает решения за вас или выступает от вашего имени без вашего согласия.

2. Начните высыпаться

Взрослый человек должен спать 8-9 часов в сутки. Сон считается крепким и здоровым, если вы быстро и легко засыпаете, не просыпаетесь по ночам и встаете с утра бодрым и отдохнувшим. Чтобы наладить сон, нужно:

- ложиться и вставать в одно и то же время (оптимально в 23:00 и 8:00). Такого графика надо придерживаться и по выходным;

- спать в хорошо проветренной комнате при температуре 19-21°С с выключенным светом и плотными шторами, которые не пропускают солнечные лучи. Чтобы вас не разбудили раньше времени звуки улицы, можно спать под так называемый "белый шум" или звуки природы (шум дождя, океана). Их может проигрывать ваш смартфон;

- отказаться от телевизора, ноутбука, телефона, планшета за час до отхода ко сну.

Исследования доказали, что излучение, исходящее от экранов любых гаджетов, снижает выработку гормона сна мелатонина.

Если все эти действия не смогли устранить нарушения сна, значит, вам нужно обратиться к специалисту.

3. Тренируйтесь

Займитесь спортом, начните больше ходить, станьте активнее – называйте это как хотите, смысл один: вам нужно больше двигаться. Исследования доказали, что даже 20 минут физической активности в день помогают снизить риск депрессии, панических атак и синдрома дефицита внимания. Ведь тренировки повышают синтез дофамина и серотонина, которые условно называют "гормоном удовольствия" и "гормоном хорошего настроения". В идеале, конечно, каждому человеку необходим один час физической активности в день. Порой самое трудное – найти занятие себе по душе.

4. Составьте список целей

Многие психологи утверждают, что простое записывание определенной цели в блокнот или в некий список увеличивает шансы ее достижения. А еще нужно рассказывать как можно большему количеству людей о своих планах. Сейчас это сделать очень просто – напишите на страничке в социальной сети: "В этом году я пробегу полумарафон". И вам будет неудобно без существенных оснований отказываться от этой затеи.

Так работает принцип обязательства или социальной последовательности. Дело в том, что все мы испытываем глубинную потребность действовать последовательно. Когда мы публично берем на себя некое обязательство, то стараемся выполнить его и таким образом доказать свою последовательность. К тому же с психологической точки зрения факт выполнения взятых на себя обязательств способствует повышению самооценки.

5. Расставьте приоритеты

Спросите у себя, какие три вещи самые важные в вашей жизни. У всех они разные – материальные и духовные: семья, работа, личностный рост, деньги, хорошая еда, новая квартира, образование, путешествия, развлечения и т. д. Подумайте, в каких случаях вы тратите свои ресурсы: силы, время, деньги – впустую. И вычеркните эти вещи из своей жизни.

Когда вы сфокусируетесь на главном, вам будет проще ставить цели и добиваться их, вы не будете размениваться по мелочам и обязательно добьетесь своего.