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Как привить ребенку любовь к чтению: простые правила http://www.segodnya.ua/img/article/7907/64_main.1485164097.png http://www.segodnya.ua/img/article/7907/64_tn.1485164097.png Общество Начинайте рано, окружайте ребенка книгами и обязательно читайте сами

Как привить ребенку любовь к чтению: простые правила

Сегодня, 11:31

Начинайте рано, окружайте ребенка книгами и обязательно читайте сами

Звезда Гарри Поттера любит читать. Фото: instagram.com/emmawatson
Звезда Гарри Поттера любит читать. Фото: instagram.com/emmawatson

Читать книги полезно в любом возрасте. Но далеко не всегда можно увидеть ребенка, которому самому интересно взять в руки книгу и погрузиться в литературный мир.

Чтение помогает развивать фантазию ребенка, пополнять словарный запас, оно развивает память и помогает проще общаться с людьми.

Сайт WoMo.com.ua написал несколько простых правил, как привить любовь ребенка к книгам.

Начинайте рано

С самого рождения давайте деткам различные книжки, читайте сказки и стихи. По мере взросления ребенка, в доступных местах должны быть книги с плотными страницами, и вы увидите, как ему будет интересно рассматривать картинки, нажимать на кнопочки, чтобы звучали детские песенки.

Соблюдайте ритуалы чтения

Традиция читать перед сном – всегда отличная идея. Это прекрасные моменты общения, единения, переживания приятных эмоций от прочитанного, доверительных и искренних разговоров с мамой, папой или бабушкой в уютной вечерней тишине, при приглушенном свете.

Поощряйте самостоятельное чтение

Как только ребенок научится читать, введите следующее правило: сначала он должен прочитать одну страничку в день, а со временем объем прочитанного увеличится. Он сам может выбрать, что ему интересно, но чтение должно быть обязательным.

Опять же важна системность: есть часть добровольная и часть обязательная. Таким образом, вы сформируете привычку читать.

Окружайте ребенка книгами

У ребенка в комнате с самого детства должна быть полка или шкаф, в котором стоят книги и энциклопедии, рассчитанные на его возраст и немного старше. К этой полке должен быть всегда свободный доступ, чтобы можно было выбрать самостоятельно, какую следующую книгу читать.

Поддерживайте интерес

Не нужно говорить, ребенку, что читать. Только в качестве совета. Пускай у него формируется свои предпочтения в литературе. А для того, чтобы поддержать его интерес, обсуждайте с ним прочитанные книги.

Читайте сами

Личный пример – самый важный. Если в доме никто не читает, в нем нет хороших книг, то не стоит ожидать, что возможно привить ребенку любовь к тому, что не делают сами родители. Не надейтесь, что это сделает школа, какие-то факультативные занятия. Если это не сделаете вы, самые близкие для вашего ребенка люди, этого не сможет никто.

Тем временем четырехлетняя американка прочитала тысячу книг.
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