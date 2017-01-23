Как привить ребенку любовь к чтению: простые правила
Начинайте рано, окружайте ребенка книгами и обязательно читайте сами
Читать книги полезно в любом возрасте. Но далеко не всегда можно увидеть ребенка, которому самому интересно взять в руки книгу и погрузиться в литературный мир.
Чтение помогает развивать фантазию ребенка, пополнять словарный запас, оно развивает память и помогает проще общаться с людьми.
Сайт WoMo.com.ua написал несколько простых правил, как привить любовь ребенка к книгам.
Начинайте рано
С самого рождения давайте деткам различные книжки, читайте сказки и стихи. По мере взросления ребенка, в доступных местах должны быть книги с плотными страницами, и вы увидите, как ему будет интересно рассматривать картинки, нажимать на кнопочки, чтобы звучали детские песенки.
Соблюдайте ритуалы чтения
Традиция читать перед сном – всегда отличная идея. Это прекрасные моменты общения, единения, переживания приятных эмоций от прочитанного, доверительных и искренних разговоров с мамой, папой или бабушкой в уютной вечерней тишине, при приглушенном свете.
Поощряйте самостоятельное чтение
Как только ребенок научится читать, введите следующее правило: сначала он должен прочитать одну страничку в день, а со временем объем прочитанного увеличится. Он сам может выбрать, что ему интересно, но чтение должно быть обязательным.
Опять же важна системность: есть часть добровольная и часть обязательная. Таким образом, вы сформируете привычку читать.
Окружайте ребенка книгами
У ребенка в комнате с самого детства должна быть полка или шкаф, в котором стоят книги и энциклопедии, рассчитанные на его возраст и немного старше. К этой полке должен быть всегда свободный доступ, чтобы можно было выбрать самостоятельно, какую следующую книгу читать.
Поддерживайте интерес
Не нужно говорить, ребенку, что читать. Только в качестве совета. Пускай у него формируется свои предпочтения в литературе. А для того, чтобы поддержать его интерес, обсуждайте с ним прочитанные книги.
Читайте сами
Личный пример – самый важный. Если в доме никто не читает, в нем нет хороших книг, то не стоит ожидать, что возможно привить ребенку любовь к тому, что не делают сами родители. Не надейтесь, что это сделает школа, какие-то факультативные занятия. Если это не сделаете вы, самые близкие для вашего ребенка люди, этого не сможет никто.
Тем временем четырехлетняя американка прочитала тысячу книг.
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