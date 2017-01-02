Как сохранить семью: ТОП-10 табу счастливого брака

Существует множество вещей, которые могут разрушить ваши отношения. Работайте над собой и вашими ошибками

Множество молодых пар мечтают о том, чтобы их брак был долгим, крепким и одним на всю жизнь. Однако семейная жизнь не так проста, как кажется на первый взгляд. И обоим стоит приложить немалые усилия, чтобы совместная жизнь не превратилась в настоящий кошмар. Сайт medic.ua рассказал о нескольких вещах, которые могут негативно повлиять на ваши семейные отношения.

Занудство

Порой вам может показаться, что ваша вторая половинка просто не слышит вас. Поэтому вы вновь и вновь напоминаете ему о тех вещах, которые ему нужно сделать.

Поверьте, ваш мужчина слышит все, что вы говорите (в большинстве случаев), и точно знает, что от него требуется. Более того, он действительно намерен это выполнить. Однако сделает он это лишь тогда, когда этого захочется ему. Занудство и постоянные напоминания не приблизят этот момент, а будут лишь раздражать.

Жалобы

Ваша жизнь может быть далека от идеала, и вы конечно же можете быть обеспокоены этим. Это действительно важно, и вы можете поделиться переживаниями со своим партнером. Однако не стоит делать это слишком часто. Постоянный негатив от общения с вами плохо скажется на ваших отношениях.

Постарайтесь не терять уверенности в себе и здорового оптимизма, ведь за каждой темной полосой обязательно следует светлая.

Сплетни

Всем известно, что обсуждение мужчин – обязательный атрибут любого девичника. Постарайтесь не обсуждать свою личную жизнь с подружками слишком подробно, даже если на данный момент все не слишком гладко.

Если ваши подруги обсуждают своих мужчин в негативном ключе, помните, вам необязательно выносить все "грязное белье из избы". Эффективнее будет, если вы начнете решать проблему изнутри, вдвоем.

Неуважение

Каждый из нас несовершенен. У каждого из нас есть свои слабости и недостатки. Однако, если в вашей семье царит любовь, вы сможете мягко влиять друг на друга, сглаживая неровности, находя общие интересы.

Следите за тем, чтобы не перебивать друг друга во время разговора, советуйтесь друг с другом перед принятием важных решений, помните, что вы пара, а в отношениях участвуют оба.

Недостаток времени

Вы можете быть очень занятым человеком, у вас может не быть свободного времени совсем. Вы можете тяжело работать, заниматься спортом, ходить на какие-нибудь курсы и т.д. Однако вам необходимо обязательно выделить время для своей второй половинки.

Если ваш партнер увидит, что вам хватает времени на все кроме него, он может подумать, что вы не цените ваши отношения и пренебрегаете им. Это не значит, что нужно отказаться от любимой работы и хобби. Это значит, что вы обязаны найти время и для своего спутника жизни.

Отказ от секса

Конечно же вы можете плохо себя чувствовать, быть не в настроении или не испытывать желания. Но никогда не стоит использовать секс как способ наказать своего партнера. У вас могут быть разные темпераменты, но использовать секс в качестве поощрения за хорошее поведение не нужно.

Если у вас есть причины отказаться от секса, обязательно обсудите их с вашим мужчиной. Ему будет гораздо легче принять его отсутствие, зная причины.

Транжирство

Не в каждой семье транжира – жена, однако в большинстве случаев это именно так. Ни для кого не секрет, что денежный вопрос – одна из самых частых причин развода.

Конечно, вы можете быть не удовлетворены качеством своей жизни, однако такой период бывает в жизни каждой пары. Вместе вы сможете преодолеть трудности и сохранить близкие отношения.

Поведение как у его мамы

Ваш муж – взрослый человек (даже если он не всегда доказывает это поступками), и он выбирал вас не в качестве второй мамы. Поэтому не стоит ею становиться.

Скорее всего, ему хочется теплых, дружеских и доверительных отношений. Боритесь с желанием управлять и руководить им, позвольте ему самому принимать решения. Пусть ваш партнер имеет возможность поделиться с вами своими секретами, когда ему этого захочется. Это лучше, чем, если вы станете требовать его рассказывать вам все в принудительном порядке.

Нереалистичные ожидания

Ваш муж действительно любит вас. И конечно же он хочет стать лучшим мужчиной в вашей жизни. Но иногда ваши ожидания могут быть слишком высоки. Он может стать для вас Суперменом, но даже у способностей Супермена есть предел. Предлагаем посмотреть на вещи реалистичнее. Если вам кажется, что некоторые вещи происходят слишком медленно, не стоит разочаровываться раньше времени.

Ваши мужчины чувствуют и так слишком много давления со стороны начальства и родни. Постоянное недовольство вашим мужем может отвернуть его от вас.

Вторжение в личное пространство

Мужчины трепетно относятся к выполнению своих обязанностей. Можете себе представить, как ощущает себя ваша пара, когда вы ступаете на его территорию. У каждого из вас своя роль в браке, так позвольте же ему выполнять свою. Пусть он хорошо сделает свою работу, а вы выразите свою признательность.

Брак – тяжелый труд для двоих. Работа над отношениями, работа над собой, работа над ошибками. Но, отказавшись от этих привычек, заменив их теплотой и взаимным уважением, вы сможете наслаждаться вашей совместной жизнью гораздо больше, добиться понимания с партнером и удовлетворения отношениями.

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