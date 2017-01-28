Как создать интересный и популярный блог

Мы продолжаем рассказывать читателям о современных способах заработка в интернете. В предыдущих публикациях мы объясняли, как стать "звездой" "Инстаграма" и "Фейсбука" и как на этом зарабатывать. О секретах создания блога, о разнице и преимуществе платного и бесплатного хостингов, о том, на что обращать внимание при выборе домена, об успешном творчестве и о том, откуда берутся деньги у блогера, нам рассказали специалисты SMM (по продвижению в социальных сетях) Леонид Куприйчук, Светлана Бутанская и Ольга Писемная. Также специалисты поделились удачными и неудачными примерами блогерства из личного опыта, объяснили, как не наступить на стандартные "грабли" и как можно потерять даже успешный и приносящий доходы блог.

ТЕРПЕНИЕ И ТОЛЬКО ТЕРПЕНИЕ

Глобально блоги можно разделить на три ветви. Первая — журналистика в дополнение, например, к основной работе — когда ведущий блога пишет интересные ему/читателям/конкретной аудитории заметки на свободную тематику. Вторая — когда блогер выбирает себе одну конкретную нишу (путешествие, экономия и т.д.) и глубоко, возможно, — с привлечением важных экспертов в этой области, пишет свой блог. И третья — блог от коммерческого лица, который не только позиционирует себя как эксперт в какой-то области (вязание крючком и спицами, изготовление мебели, выжигание и т.д.), но и готов предложить своим читателям, помимо исчерпывающей информации, готовый продукт (те же схемы, вязаные изделия, мебель хендмейд и т.д.). При этом блогер, несмотря на то, какую стезю он для себя избрал, должен понятно и стильно оформить свой блог (фон, шрифт, имя/псевдоним и прочее) и запастись терпением: с первых слов деньги не потекут в карман. Ведение блога, даже самого интересного и с удачным стартом, по словам специалистов по SMM, сложно отнести к вариантам быстрого заработка. Скорее наоборот — сначала нужно поработать на имя, прежде чем оно станет работать на хозяина.

МАТЧАСТЬ: ВЫБИРАЕМ ДВИЖОК И ОФОРМЛЯЕМ ДОМЕН

Первое, что нужно сделать тому, кто хочет зарабатывать на блоге, — выбрать нишу и сервис для его создания. Среди самых популярных и бесплатных — Livejournal.com, Blogger.com, Ya.ru и т.д., с возможностью оплаты — Ucoz.ru, Wix.com, Weebly.com и т.д. Все они работают по схожему сценарию. Но на полностью бесплатном функционале все проще: ты регистрируешься, "наводишь марафет" с цветом и шрифтом, публикуешь тексты, заводишь друзей. На платных сервисах начинающий блогер может козырнуть фантазией и создать неповторимый внешний вид страницы. К тому же функционал по продвижению будет богаче, а еще можно дистанцироваться от материнского сайта-конструктора, купив себе хостинг (за это как раз и взимается плата). "То есть в поисковой строке у вас будет написан только ваш сайт, где вы ведете блог, и можете, кстати, при желании потом "присоединить" интернет-магазин и прочее, а "хвостика" livejournal.com или любого другого wix.com после вашего названия не будет", — объясняет Ольга Писемная. Но тут важно мониторить сеть и быть в курсе модных тенденций — так, многие считают, что "Живой журнал" уже отживает свое и заводить там блог не стоит, и более популярной площадкой для блогеров становится "Фейсбук".

За определенную сумму на платных платформах блогер может застраховать себя от потери своего блога, опубликованных материалов и т.д. "К примеру, если слишком активно продвигать блоги на некоторых бесплатных хостингах, можно попасть в немилость портала без всяких объяснений, и страница может быть заблокирована. Это срывает дисциплину подачи материала читателям и может нарушить "дружбу" с рекламодателями, которые разместили рекламу на такой странице", — объяснила Ольга.

Поэтому эксперт советует совсем уж новичкам "брать разгон" на ресурсах с бесплатным хостингом, а потом, если месяц-два получается публиковать материалы постоянно — сохранять их и переносить на новосмоделированный сайт с платным хостингом.

ДОМЕН. После того, как вы приобрели хостинг, потребуется обзавестись доменом. "Так, для украиноязычной/русскоязычной аудитории лучше выбирать доменное имя в зоне .com, .net или .ua, — объясняет Леонид Куприйчук. — Иногда регистрация предполагает предоставление паспортных данных и места проживания (например, .ru)". А после создания домена нужно "припарковать" домен к выбранному вами хостингу. Для этого нужно зайти во вкладку "Домены" на панели управления и выбрать "Припарковать домен".

ДВИЖОК. Важная деталь будущего сайта-визитки — движок (CMS), на котором он будет работать. Среди популярных движков — WordPress, Joomla, DataLife Engine и т.д. Они тоже бывают платные и бесплатные, поэтому некоторые начинающие блогеры выбирают сначала подходящий движок (изучают функционал и т.д.), а потом определяются, где лучше создать блог. "Начинающим я рекомендую WordPress: он понятный, популярный, хорош по всем параметрам и бесплатный, — говорит Светлана Бутанская. — С любым блоговым движком идет инструкция по установке".

Почти айтишник. Для создания блога придется изучить веб.

КОНТЕНТ КАЧЕСТВЕННЫЙ, А ДИСЦИПЛИНА ПРИМЕРНАЯ

Давать информацию читателям нужно уникальную, полезную и интересную. Важно, чтобы для читателя действительно была проведена работа, информация, подаваемая блогером, не должна лежать на "поверхности" и не быть очевидной. Естественно, лучше, если каждая новая публикация подкрепляется фото или видео. "Выставлять тексты желательно не "с колес", а с помощью автоматизированных сервисов, желательно в одно и то же время. Тогда ваша дисциплина будет примерной, а верная аудитория уже будет ожидать, что вот-вот вы опубликуете новую интересную информацию, — объясняет Ольга Писемная. — В моей практике были консультации блогеров, которые не понимали, почему они дают много интересной информации, а аудитория от них отписывается. После того как я вникла в ситуацию, выяснилось, что блогер ведет свою страницу волнообразно. То есть может днями ничего не опубликовывать, а потом в один день вспомнить, что он ведет блог, вдохновиться — и дать 10 небольших текстов. А так как многие организовывают рассылки своих обновлений, то каждому читателю приходит уведомление. Ну и когда таких уведомлений приходит десять, люди раздражаются и предпочитают отписаться, чтобы убрать надоедливого автора".

Делать публикации нужно регулярно, иначе читатели выберут других.

ГЛУХАЯ СТЕНА. Второй момент, который может создать отток читателей, — отсутствие коммуникации. "Если после поста люди начинают комментировать текст или задавать вопросы, а ответа от автора нет — читатель считает, что автор не желает общаться с аудиторией. И делает для себя вывод, что не нужен ему этот писатель — вокруг много таких, кто будет более приятным собеседником. Нужно стараться стать практически другом своему читателю", — объясняет специалист.

НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ. Если вы уже приложили большие усилия для создания и наполнения блога, постарайтесь его не бросать: перезапустить его будет сложно. "К примеру, часто блоги в компаниях или у частных предпринимателей ведут подчиненные, — говорит Светлана Бутанская. — Они добросовестно описывают новинки, даже иногда пишут интересные статьи. Но когда ведущий блога уходит из компании, а новый сотрудник, например, не готов вести блог на добровольных началах или не дружит со словом, то блог простаивает. Со временем приходит кто-то новый, готовый вести его, начинает работу — а аудитория уже "не ведется". Дело в том, что если это коммерческий блог, то простой нежелателен вообще! У читателя, которому снова начинают приходит уведомления, сложится впечатление, что у компании были сложные времена и "новинки" давать прекратили. По-видимому, и сейчас все нестабильно. Он воспринимает это как пробуждение активности, чтобы зарабатывать хоть что-то. Такой читатель не купит то, что вы предлагаете. А новая аудитория не появится, так как тоже увидит сбои в работе компании, судя по прерываемому ранее блогу".

Информация. Должна доставляться правильными порциями: волны могут злить читателя.

КТО ПЛАТИТ БЛОГЕРУ И КАК НАЙТИ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ

Как уже говорилось ранее, быстро начать зарабатывать на блоге сложно, и редко у кого это получается. У одного на это уходит год, а другого — и еще больше. Это не слишком добавляет оптимизма автору, так как все время до заветной популярности он должен не только постоянно вести свой блог, но и бесплатно использовать свои ресурсы (например, если блог о мебели своими руками, то чертежи должны быть в общем доступе и подобное. Некоторые, правда, стараются что-то продавать подобным образом, но это не очень правильно с точки зрения продвижения). "Многие на первых этапах опускают руки, многим надоедает лезть из кожи вон и тратить время, когда карману пользы от этого нет, — говорит Леонид Куприйчук. — Поэтому блогер должен гореть своей идеей и получать зарплату в другом месте до наступления популярности. Претендовать на гонорар блогер может, когда у него будет определенное количество уникальных читателей в день. Для разных целей количество фанов разное".

НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАТЬ. Если посещаемость высокая, вы как блогер можете найти рекламодателя, если они с вами еще не начали связываться самостоятельно.

"Первое — можно сдавать в аренду место под баннеры рекламодателей, — рассказывают специалисты. — Их несложно найти на специальных биржах, которые "сводят" рекламодателя с блогерами/медийщиками и т.д. Можно размещать платные статьи от имени рекламодателей или же от своего, как скрытую рекламу. Относительно последнего советую блогеру хорошенько подумать, как воспримут пост читатели. Некоторые рекламы подобного рода могут ударить по блогеру — особенно если рекламируемый товар плох или у читателя закралась мысль, что блогер больше не вольный художник, а продажный автор. Посещаемые блоги могут претендовать на контекстную рекламу от поисковых сетей РСЯ (рекламная сеть "Яндекса") и Google AdSence. Также есть вариант заработать на партнерских программах. Условия обычно зависят от того, кто набивается вам в партнеры. Если это производитель чего-то — то может быть бартер, если блог фирмы, который хочет увеличить аудиторию, — взимопиар, и прочее. Успешный блогер может также зарабатывать на продаже постоянных ссылок на своей странице.

ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ВОВРЕМЯ. Если вас как блогера постиг ошеломительный успех на этапе, когда вы только начали, и рекламодатели буквально стоят в очереди — пострайтесь фильтровать, о чем будете писать.

"Были случаи, когда к блогеру одновременно обратились пропиарить микроволновки и те, кто реализует экологическую продукцию, — вспоминает специалист. — Чтобы не потерять деньги, блогер опубликовал две взаимоисключающие статьи о том, как прекрасно, удобно и т.д. готовить/разогревать еду в микроволновке, и о том, как вредно употреблять любые продукты, особенно если они были разогреты или приготовлены в микроволновке. Его подловили читатели. Они, естественно, поделились в комментариях и собрали сторонников. Имидж блогера был испорчен в один миг".

Откуда деньги. Карман пополнят баннеры, пиар и "вечные" ссылки. Фото: А. Славный/ТАСС

СЛЕЖКА, ДОСКИ И "ИНТРИГИ"

Некоторые бло­­го­­­­сер­­ви­­сы пиарят себя, и благодаря многочисленным переходам и комментариям можно и так завоевать себе аудиторию. Другие же нужно и желательно продвигать в том числе и в соцсетях (анонсировать во всевозможных группах и на страницах, "интриговать" со ссылкой на блог и т. д.). Группы в соцсетях могут стать подспорьем и тоже приносить прибыль, если ведущий успевает все. Кстати, в таком случае блогеру есть смысл подобрать для себя удачные курсы SMM.

Для продвижения можно делать опросы, акции или розыгрыши чего-либо от своего блога, в том числе на массовых интернет-досках объявлений. Многие привлекают к продвижению разные сервисы или других людей (как специалистов SMM или помощников, так и других блогеров).

"В принципе все варианты хороши. Но запомнить нужно два момента: не тратьте слишком много на продвижение одним каким-то способом и пробуйте разные варианты, — считают эксперты по продвижению. — Что подходит одному, может вообще не пойти в другом контексте! Это о том, что некоторые блогеры разведывают, как ведут дела более "зубастые", и делают точно так же, не учитывая, что специализируются совсем на другом. Потом они же недоумевают, как так могло случиться, и сокрушаются, что потратили столько денег".

Еще важный момент в плане продвижения блога: не каждая площадка потерпит активное продвижение с вашей стороны. "Есть ресурсы, которые могут даже "забанить" за то, что вы каким-то способом стараетесь популяризировать свою страницу. Поэтому, выбирая место, где вы будете создавать блог, обращайте внимание и на этот нюанс", — подсказывают специалисты.

СЛЕДИТЕ ЗА КОНКУРЕНТАМИ. В плане продажи рекламы не помешает следить за конкурентами — и прямыми, и "смежными" (делают то же, но не так, как вы). "Не только в плане тем и позиции это полезно, но и в плане отслеживания, как продвигает и продает себя другой блогер, — объяснила Ольга Писемная. — В конце концов перспективный автор может проявить инициативу и предложить свою площадку и свои услуги сам".