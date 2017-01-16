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Как убирать снег правильно, чтобы не надорваться: ТОП-7 простых советов http://www.segodnya.ua/img/article/7886/96_main.1484576111.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/96_tn.1484576111.jpg Общество Старайтесь убирать свежевыпавший снег – мягкий снежок вы просто сгребете, а слежавшийся потребуется отскребать

Как убирать снег правильно, чтобы не надорваться: ТОП-7 простых советов

Сегодня, 16:12

Старайтесь убирать свежевыпавший снег – мягкий снежок вы просто сгребете, а слежавшийся потребуется отскребать

Старайтесь убирать свежевыпавший снег. Фото: AFP
Старайтесь убирать свежевыпавший снег. Фото: AFP

Зима – время холодов и снежных заносов. Если вам регулярно приходится откапывать свой дом, гараж или машину от снега, то нужно научиться делать это правильно, без вреда здоровью.

Чтобы не надорвать спину и не умориться раньше времени, Домашний очаг составил ТОП-7 простых советов, которые облегчат вам наведение порядка во дворе зимой.

Убирайте как можно раньше

Свежевыпавший снег убирать легче, чем слежавшийся. Очевидно, да, но так не хочется иногда выходить. Сделайте над собой усилие, потому что мягкий снежок вы просто сгребете, а слежавшийся потребуется отскребать.

Выбирайте правильный инструмент

Хорошая лопата — это не кусок жести на палке, и не пластиковое копеечное безобразие. Позаботьтесь о том, чтобы лопата была достаточно объемной и прочной, нужной длины, чтобы вам не приходилось нагибаться каждый раз.

Работайте ногами и бедрами, но не спиной

Главный секрет — задействовать ноги, а не позвоночник. Сдвигайте, а не отбрасывайте, насколько это возможно.

Оденьтесь так, чтобы можно было раздеться

Ваша одежда должна состоять из нескольких слоев, которые вы сможете снимать по мере того, как вы будете разогреваться.

Не допускайте обезвоживания

Вы будете потеть, поэтому держите воду под рукой, чтобы утолять жажду каждый раз, когда ее почувствуете. Термос в сумке подойдет, даже если в нем просто вода комнатной температуры.

Делайте перерывы каждые 15 минут

Не пытайтесь убрать все с одного наскока. Если уборка снега не является вашей ежедневной многочасовой работой, вы рискуете перегрузить сердце.

Инвестируйте в хорошую технику

Иногда следует признать, что размер вашего участка требует серьезной механизации. Вовсе не обязательно покупать мотоблок для уборки снега. В настоящее время выпускают даже электро-лопаты, пользоваться которыми не сложнее, чем электро-триммером.
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