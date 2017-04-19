Как выглядел бы Путин, если бы был женщиной: новое приложение покоряет интернет

Сегодня, 11:37

Психолог объясняет популярность таких интернет-приложений потребностью людей в положительных эмоциях


Изменить пол за несколько секунд, внезапно помолодеть или состариться – все это новое мобильное приложение к сматфонам. Программа с экспериментами с внешностью становится все более популярной.

А что, если бы известные политики-мужчины были женщинами? Ответ дает новая программа для телефона. Подставляешь фото и она меняет человеку стать. Результат часто не для слабонервных!

Во время эксперимента можно посмотреть, какая дама вышла бы из Дональда Трампа или из российских руководителей Путина и Медведева.

Для тех, кому мало впечатлений, программа умеет еще и состарить человека. При этом встречные женщины на улице категорически отказываются превращаться в мужчин или состариться, даже если это только на коллажах. А вот мужчины – более смелые.

Психолог Константин Юрьев тоже соглашается на фото-эксперимент. Не боится взглянуть на свое фото ни в пожилом возрасте, ни в образе женщины. Популярность таких интернет-приложений объясняет потребностью людей в положительных эмоциях. И советует не стесняться, а удовлетворять любопытство – это, мол, полезно для мировоззрения.
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Источник:

"Сегодня"

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