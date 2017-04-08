Какие аксессуары для домашних любимцев сейчас в тренде и как сделать кошачий домик своими руками

Каждый владелец кота пытается создать комфорт своему любимцу. В доме, где живет такой питомец, обязательно найдется лежанка/подушка, мышка/мяч для игр, тарелка, точилка для когтей и т. д. Все это является неотъемлемой частью котожизни. Но если одни хозяева привыкли делать самые простые вещи своими руками или выделяют под нужды животного какие-то подручные вещи, то другие предпочитают купить все готовое. Причем следят, чтобы оно было симпатичным и не испортило интерьер, а убирать/чистить его было легко. Ну а поскольку на спрос всегда найдется продавец, для некоторых изготовление кошачьих аксессуаров стало собственным делом. Так, команда киевлян-котоманов создала проект "Котофабрика", специализирующийся не только на продаже таких приспособлений, но и на их изготовлении и разработке.

О том, что предлагают четвероногим и что можно создать своими руками, чтобы было таким же красивым, как с картинки, рассказали специалисты по котам. Из ассортимента: подобия пакета/коробки, куда обожают прятаться коты, заменитель угла дивана, который милые пушистые зверьки особенно любят драть, удобное место для лежания животного и т. д.

КРЕАТИВНЫМ ДОМ СДЕЛАЕТ ЖИЛЕЦ

По словам бизнесменов, их первой разработкой стал домик для кота, который они назвали MilkBox. "Коты любят картонные коробки и молоко. Поэтому, перепробовав десятки вариантов конструкции, мы подобрали идеальные пропорции домика в виде тетрапака молока", — рассказывает создатель стартапа, который, чтобы быть ближе к клиентам, называет себя кот Маффин. — Бокс состоит из трехслойного микрогофрированного картона, который легко собрать".

При этом клей, скотч и степлер для сборки не понадобятся: на картонных деталях есть специальная пленка типа двустороннего скотча, которую нужно отклеить и склеить между собой необходимые части. Крыша крепится пластиковыми зажимами, которые идут в комплекте — они служат не только укрытием для кота, но и своеобразной ручкой для переноса дома. Стоит такой дом 99 гривен.

КОТОСФЕРА. Еще один дом для питомца, который можно найти средит товаров — котосфера. Его производство удалось не сразу: идею изготовители почерпнули в Японии и Корее, и целый год пытались наладить выпуск. "Сложность в том, что состоит сфера из могочисленных деталей из картона, которые нужно склеить определенным способом вручную. "Работа очень тонкая, занимает много времени и ошибки видны, поэтому мы несколько раз бросали все на полпути. На заднем дворе фабрики скопилась горка из десятков неудачных прототипов, но в один день у нас получилось! Котосферу можно использовать и как дом, и как когтеточку", — рассказывают Маффин и его заместитель Мартиша. Такой аксессуар стоит 399 гривен, но его делают по предзаказу.

Котосфера — самый трудоемкий аксессуар, но модный

КОГТЕТОЧКА. Так как коты обязательно точат когти, ребята разработали когтеточку. "Она состоит из картона, фанерных боковин, сосновых брусков и упаковки. Все эти детали производят по нашему заказу разные подрядчики, после чего привозят к нам на фабрику, и уже здесь мы собираем готовый продукт, — рассказывают котоманы. — У нас есть специалисты, которые сами придумывают и разрабатывают новые идеи: форму, размер, состав, дизайн. Фокус этого аксессура в том, что когти не отрывают куски картона во время царапания, и он не разносится по всему дому. Стоимость когтеточки 149 и 199 грн (маленькая и большая).

ГАМАК. Место для кота должно быть удобно не только его постоянному пользователю, но и хозяину — не быть "пылесборником" и легко чиститься. Такое приспособление состоит из березовой фанеры и яркого тента из натурального котона. Для хозяина он маневренен, прочен и неприхотлив в уходе, а для — кота удобен, так как принимает форму животного. Стоит 349 грн.

САМ ЗВЕРЬЮ ДИЗАЙНЕР

Не всегда на модный аксессуар для любимца нужно тратиться. Кому не чуждо рукоделие, может создать палатку или домик самостоятельно, и он будет выглядеть вполне достойно. Подробную инструкцию рассказали Маффин и Мартиша.

"Для этого понадобится старая футболка, проволока или проволочные вешалки (их надо будет выпрямить), картон размером примерно 40х40, булавки и скотч, — говорят умельцы. — Проволоке нужно придать форму полукруга, и скрепить крестовину липкой лентой — чтобы образовавшийся каркас не двигался и был прочным. В каждом углу картона проделываем дыры, чтобы в них пролезла проволока. Их лучше делать, отступив от края пару сантиметров: тогда картон не так быстро порвется при эксплуатации, и домик будет прочнее. После этого в каждое отверстие вдеваем проволоку каркаса и загибаем концы плоскогубцами. Проверьте, чтобы кошкин дом не кренился набок: если он получился не совсем ровный, отрегулируйте проволоку при помощи плоскогубцев. После этого зафиксируем их скотчем, чтобы проволока не высовывалась и не двигалась. Теперь осталось натянуть саму палатку. Для этого футболку нужно надеть на каркас, чтобы воротник был входом, а остальное туго затягивалось и заворачивалось вовнутрь и фиксировалось булавками так, чтобы лишнего не было видно". Внутрь домика можно постелить любимый плед зверька. Как правило, кота в такой домик долго приглашать не нужно.

Самоделкин. Выглядит вполне достойно, и кот полюбит новый дом