Какие украшения должны быть в праздничном декоре, чтобы Новый 2017 год принес удачу

Год Огненного Петуха по восточному календарю наступит 28 января. Но для нас он начнется традиционно — с 31 декабря на 1 января. Подготовьтесь ко встрече с птицей заранее — тем более что, по мнению астролога Аллы Нардид, декор нужно делать хоть частично своими руками: петух птица домашняя и любит хендмейд. Поскольку хозяин года родом из в деревни, в украшении должны читаться природные мотивы. О главных принципах оформления дома нам рассказала дизайнер-декоратор Катерина Санина.

"Общая тенденция — экологичность. Она не только в использовании природных материалов, но и в применении натурального вторсырья. Венки и гирлянды из высушенных цитрусов, специй, шкурок от апельсинов. Можно делать подсвечники из бутылок, пакеты из пергаментной бумаги или же использовать для всего этого декора газету. А венки или фигурки оленей создайте из бумаги", — советует эксперт.

Новогодняя елка. Деда Мороза заменят фигурки животных.

НАУКА НОВОГОДНЕГО ДЕКОРИРОВАНИЯ

В этом году в особом почете венки: большие, средние и маленькие, на дверях или новогоднем столе, со свечкой в центре или украшенные засушенными фруктами. Поскольку петух не любит искусственность, покупайте натуральные (60—100 грн) или сделайте самостоятельно. В основе — хвойные, березовые ветки или лоза, украшенные шишками, орехами или шарами. Обязательным атрибутом в год Огненного Петуха должны быть свечи — чем больше, тем лучше. Необязательно их все зажигать, но расставить в разных углах квартиры необходимо. Поскольку год домашнего животного, в декоре должны быть фигурки зверей, близких человеку. В идеале фигурки петуха — чтобы хозяин года в вашем доме не чувствовал себя одиноким. Но это могут быть и фигурки кроликов, собак, котов или курочек. В виде исключения — олени, которые в этом сезоне пользуются особой популярностью среди декораторов во всем мире.

Также в год Петуха будут популярны украшения из атласных лент или органзы — тканей, напоминающих оперенье петуха. И, конечно, перья, которые непременно должны присутствовать в украшении дома. Это могут быть яркие большие декоративные перья или небольшие, которые используются в качестве вспомогательного декора для каких-то новогодних элементов.

Делаем сами. Подсвечники из бутылочек и домики из картона.

ЕЛКА

Мелкие, едва заметные игрушки будут больше "засорять", нежели украшать елку. Тем более что петух предпочитает все броское, яркое и крупное. В украшении дерева остановитесь на больших блестящих шарах одного или двух цветов: белый, синий, золотой. Они должны стать базовым декором, а в качестве вспомогательного используйте максимально натуральные предметы. Это могут быть шишки, которые достаточно тонировать оттенками шаров, мандарины, конфеты или орехи. Хорошо будет смотреться самодельный декор в виде засушенных колец яблока или апельсина.

Венок. В основе — апельсин.

ЦВЕТЫ: ПРИРОДА В ДОМЕ

Обязательный элемент новогоднего декора в этом сезоне — цветы. Но все ненатуральные цветы в доме лучше спрятать! Им на смену купите несколько веточек либо сухоцвета (25—40 грн) или хризантемы (30—50 грн). Главным цветком в год Красного Петуха будет красная пуансетия (50—80 грн). Чтобы придать горшку праздничный вид, заверните его в красную оберточную (не глянцевую) бумагу либо обмотайте натуральной бечевкой.

Украшаем. Пуансетию на стол!