Книги и власть: Обаму впечатлил роман о супругах-врагах, а Порошенко – дневники гетмана-эмигранта

Барак Обама, президент США (2009—2016)

Барак Обама, несмотря на постоянную занятость в Белом доме, все же умудрялся находить время для чтения книг. Ну а теперь, когда он уступил пост Дональду Трампу, свободного времени у него будет в разы больше. И, по словам Обамы, тратить его он будет на свою семью и да — на книги!

ЧТО ЧИТАЕТ. По словам 55-летнего политика, он старается не ограничивать себя каким-то одним жанром — ему важнее, чтобы было просто интересно и поучительно. Вот несколько книг из прочитанного им за последнее время: "Вашингтон: Жизнь" Рона Черноу, "Весь невидимый нам свет" Энтони Дорра (за этот роман писатель получил Пулитцеровскую премию), "Все, что есть" Джеймса Солтера, "Шестое вымирание" Элизабет Колберт и "Низменность" Джумпы Лахири. При этом Обама с удовольствием читает и классику (иногда одновременно сразу по несколько книг): Марка Твена, Эрнеста Хемингуэя, Германа Мелвилла, Александра Солженицина.

ГЛАВНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОБАМЫ. Одной из последних книг, которая особенно его зацепила, экс-президент назвал роман Fates and Furies (в блестящем украинском переводе Ольги Захаровой — "Долі та Фурії") писательницы Лорен Грофф. Мы читали роман (он рассказывает о женщине, пребывающей до поры до времени в тени своего мужа), и этот восторг разделяем.

Только не думайте, что это такое себе "легкое чтиво". Эту книгу не почитаешь в метро или на ходу — она требует к себе более серьезного отношения. Роман одновременно жесткий и жестокий: он играет в кошки-мышки с читателем, как героиня со своим мужем. Каждая его страница буквально кровоточит предупреждением: "Не верьте друг другу". Что любопытно, роман не советуют читать мужчинам — мол, с их хрупкой психикой после него легко возненавидеть всех женщин. Обама же посчитал иначе...

По своему духу роман близок к "Девушке в поезде" Пола Хокинса и "Случайной вакансии" Джоан Роулинг.

ЦИТАТА. "Тоді вона навмисне кинула мяч йому в обличчя з такою силою, що він упав, вдарився головою об асфальт".

Хиллари Клинтон, Госсекретарь США (2009—2013)

По словам Хиллари, роман Достоевского "Братья Карамазовы" она прочла еще в юности. И уже тогда роман пленил ее своим главным посылом: "Опасна убежденность человека в том, что он единственно прав". Особенно Клинтон советует читать книгу тем, кто до сих пор живет "с ментальностью холодной войны". Любит политик и рассказы Элис Манро.

ЦИТАТА. "Нет, широк человек, слишком даже широк. Я бы сузил".

Николя Саркози, президент Франции (2007—2012)

Экс-президент Франции в книголюбах никогда не числился, пока за него не взялась супруга Карла Бруни, плотно занявшись лакировкой его имиджа. Тогда Николя скромно признался, что таки да — у него есть любимая книга. Ею оказался классический роман Стендаля "Красное и черное". Что забавно, нелюбовь к книгам не мешает Саркози дружить с писателем Мишелем Уэльбеком.

ЦИТАТА. "Политика — это камень на шее литературы".

Петр Порошенко, президент Украины

В январе этого года Петр Порошенко назвал шесть книг, которые его поразили и которые, на его взгляд, достойны внимания. В перечне названных президентом книг — "Воспоминания" Павла Скоропадского, "25 побед Украины" Александра Палия, "Тамплиеры" Сергея Жадана, "Secondhand time" Светланы Алексиевич, Антология украинской поэзии ХХ века и "Казимир Малевич. Киевский период 1928—1930" Татьяны Филевской. Особенно президент выделил "Воспоминания" экс-гетмана Украины, бежавшего из страны в 1918 году и скончавшегося в 1945-м в Германии. В своей книге Павел Петрович детально рассказывает, как при поддержке европейских союзников пытался сохранить свою Украину. Главный минус книги — текст излишне "сухой".

ЦИТАТА. "Что бы то ни было, Украина в той или иной форме будет. Не заставишь реку идти вспять" (из "Воспоминаний").

Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании (2005-2016)

Лидер Консервативной партии и 75-й премьер-министр Великобритании (с 2005-го и по 2016-й) среди своих самых любимых книг уверенно называет мемуары поэта, романиста и солдата Роберта Грейвза "Простимся со всем этим", написанные в далеком 1929 году.

Роман описывает детство и отрочество писателя и кровавые события Первой мировой войны, участником которой был Грейвз (в 18 лет он добровольцем пошел на фронт, а в битве при Сомме был сильно ранен). Несмотря на то, что Грейвз прожил долгую жизнь (он умер в 1985 году в возрасте 90 лет), до самого конца его мучили сны, в которых он снова и снова выбирался из окопа и шел в штыковую атаку. Его книга — это война без прикрас: газовые атаки, паническая шпиономания, вспухшие тела мертвецов, глупые приказы лощеных офицеров, километровые очереди в бордели и смертельные железные чудовища — танки, о которых тогда еще никто не знал...Что интересно, на наших просторах мемуары издавались лишь в литературных журналах (а еще их свободно можно найти в интернете). Так что у нас их знают плохо, в отличие от другой книги Роберта: исторического романа "Я, Клавдий", который был экранизирован в виде сериала в 1976 году режиссером Хербертом Уайзом.

ЦИТАТА. "Два дня мы стояли возле леса Мамец. Полевая форма не спасала от ночного холода, и я пошел в лес набрать немецких шинелей, чтобы укрываться ими. Кругом было полно убитых — и огромных прусских гвардейцев, и низкорослых солдат из Королевского уэльского и Южно-Уэльского пограничного полков Новой армии. В лесу не осталось ни одного целого дерева".

Билл Клинтон, президент США (1993—2001)

Однажды Билл Клинтон обронил, что его настольной книгой является роман "100 лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса. Сам Маркес, узнав об этом, с иронией написал: "Думаю, он сказал так, просто чтобы заполучить голоса латиноамериканцев". Однако после личной встречи с Клинтоном патриарх поменял мнение: "Похоже, он действительно любит эту книгу".

ЦИТАТА. "Будь спокоен. Умереть труднее, чем кажется".

Юрий Луценко, генпрокурор Украины

Главный книгочей среди наших политиков. Будучи в тюрьме, Луценко спасался тем, что постоянно читал. Позже политик признался, что книги помогли ему "остаться человеком". Среди фаворитов — "Алмазная колесница" Акунина, "Шантарам" Робертса, "12 обручей" Андруховича. Выделял Луценко и "Пуговицы Наполеона" Дж. Берресона.

ЦИТАТА. "Некоторые ведьмы сознавались до того, как их начинали пытать".