Коса длиною в 12 метров: в Украине зафиксировали новый рекорд
Ради эксперимента участницам пришлось несколько часов сидеть неподвижно, чтобы достижения зафиксировали представители Национального реестра рекордов
Рекордную косу заплели в Украине. Ее длина составляет почти 12 метров. Прическу-гигантку, украшенную сине-желтыми лентами, создавали профессиональные парикмахеры.
Для рекорда пригласили 30 моделей. Самой младшей из них всего 5 лет.
Ради эксперимента участницам пришлось несколько часов сидеть неподвижно, чтобы достижения зафиксировали представители Национального реестра рекордов. Девушки признаются, что было сложно, но рекорд того стоит.
В итоге Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов, зафиксировала новый рекорд – коса длинной 11 метров 88 сантиметров.
Вы сейчас просматриваете новость "Коса длиною в 12 метров: в Украине зафиксировали новый рекорд". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии