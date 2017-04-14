Коса длиною в 12 метров: в Украине зафиксировали новый рекорд

Сегодня, 11:43

Ради эксперимента участницам пришлось несколько часов сидеть неподвижно, чтобы достижения зафиксировали представители Национального реестра рекордов


Рекордную косу заплели в Украине. Ее длина составляет почти 12 метров. Прическу-гигантку, украшенную сине-желтыми лентами, создавали профессиональные парикмахеры.

Для рекорда пригласили 30 моделей. Самой младшей из них всего 5 лет.

Ради эксперимента участницам пришлось несколько часов сидеть неподвижно, чтобы достижения зафиксировали представители Национального реестра рекордов. Девушки признаются, что было сложно, но рекорд того стоит.

В итоге Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов, зафиксировала новый рекорд – коса длинной 11 метров 88 сантиметров.
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"Сегодня"

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