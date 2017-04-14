Котик без ума от специального сиденья в автомобиле

Видеоролик с чудо-сиденьем посмотрели уже более 44 миллионов раз

Не все коты одинаково хорошо переживают длительные путешествия в автомобиле. Одни пушистики с радостью устраиваются на торпеде или возле заднего окна и сладко спят под звук мотора, другие – мечутся по автомобилю и пытаются спрятаться под педалями водителя или залечь на дно.

Но в facebook показали новое приспособление для перевоза кошек в автомобиле.

На видео показано, как котик с удовольствием уснул в специальном сиденьи, которое крепится присосками к окну автомобиля. Езда очень успокоила и усыпила пушистика.

Тем временем видеоролик с чудо-сидением посмотрели уже более 44 миллионов раз.