Крошечный шпиц исполнил хит группы Queen (видео)

Автором видео стал блогер Rapid Liquid, который и является владельцем шпица

Петь умеют не только попугаи и собаки породы хаски. Составить им конкуренцию смог крошечный щенок породы шпиц.

Пес по кличке Гейб исполнил хит Don't stop me now популярной группы Queen.

Соответствующий видеоролик появился на Youtube и меньше чем за сутки собрал более 26 тысяч просмотров.

Видео смонтировали из различных звуков, которые в разных ситуациях издавал пес.

Автором видео стал блогер Rapid Liquid, который и является владельцем шпица.