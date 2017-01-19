Крошечный шпиц исполнил хит группы Queen (видео)
Автором видео стал блогер Rapid Liquid, который и является владельцем шпица
Петь умеют не только попугаи и собаки породы хаски. Составить им конкуренцию смог крошечный щенок породы шпиц.
Пес по кличке Гейб исполнил хит Don't stop me now популярной группы Queen.
Соответствующий видеоролик появился на Youtube и меньше чем за сутки собрал более 26 тысяч просмотров.
Видео смонтировали из различных звуков, которые в разных ситуациях издавал пес.
Автором видео стал блогер Rapid Liquid, который и является владельцем шпица.
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