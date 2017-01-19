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Крошечный шпиц исполнил хит группы Queen (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/4_main.1484840614.png http://www.segodnya.ua/img/article/7899/4_tn.1484840614.png Общество Автором видео стал блогер Rapid Liquid, который и является владельцем шпица

Крошечный шпиц исполнил хит группы Queen (видео)

Сегодня, 17:47

Автором видео стал блогер Rapid Liquid, который и является владельцем шпица


Петь умеют не только попугаи и собаки породы хаски. Составить им конкуренцию смог крошечный щенок породы шпиц.

Пес по кличке Гейб исполнил хит Don't stop me now популярной группы Queen.

Соответствующий видеоролик появился на Youtube и меньше чем за сутки собрал более 26 тысяч просмотров.

Видео смонтировали из различных звуков, которые в разных ситуациях издавал пес.

Автором видео стал блогер Rapid Liquid, который и является владельцем шпица. 
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Источник:

"Сегодня"

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