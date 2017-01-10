Лошадь с резиновой уткой в зубах рассмешила интернет (видео)
Ролик опубликовала жительница Австралии Дебби Барбер
В сети появилось видео с забавной лошадью, которая играет с резиновой уточкой для ванны. Ролик опубликовала жительница Австралии Дебби Барбер. Известно, что главный герой ролика – годовалый жеребенок.
Издание Daily Mail сообщает, что его зовут Круза и ранее он страдал от врожденного заболевания, но вылечился и сейчас перешел к нормальной жизни. Хозяйка жеребенка часто публикует видео со своим любимым животным.
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