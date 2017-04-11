Лунный календарь для садоводов: в среду стоит садить быстровсходящую зелень, а в пятницу — пересаживать цветы

В некоторые дни посадкой растений заниматься не нужно

Вторник

11 апреля

Не рекомендуются в этот день посевы и посадки. Также будьте осторожны при любых садово-огородных работах. Хорошее время для культивации, прополки и уничтожения вредителей.

Среда — четверг

12 — 13 апреля

Хороший период для посадки быстровсходящей зелени: например, рукколы. Эффективны обрезка ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

Пятница — суббота

14 — 15 апреля

Неблагоприятное время для пересадки цветов. Подходит для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Можно рыхлить почву и вносить удобрения.

Воскресенье — понедельник

16 — 17 апреля

Хорошее время для отдыха! Возможны также посадки сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт, культивация и внесение удобрений.