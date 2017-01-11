Маленькая собачка проглотила дорогую серьгу с бриллиантом

Ветеринар подтвердил, что дорогостоящее украшение находится в желудке животного

Маленькая собачка породы Чихуахуа парикмахера из шотландского города Данди проглотила серьгу с бриллиантом стоимость 500 фунтов стерлингов (около 16,5 тысяч гривен).

Об этом сообщает Daily Record.

По данным издания, когда клиент обнаружил пропажу, парикмахер обыскал весь дом, но ничего не нашел. После этого подозрение пало на собачку.

Позже ветеринар подтвердил, что дорогостоящее украшение находится в желудке животного.

Чихуахуа дали рвотное средство, но оно не помогло вернуть серьгу. В течение следующих двух дней парикмахер был вынужден внимательно изучать экскременты питомца, в итоге украшение было найдено.