Маленькие козлята в разноцветных костюмах умилили интернет
Ролик пришелся по душе пользователям интернета и всего за сутки собрал более 33 тысяч просмотров
Маленькие животные очень милые – неуклюжие, игривые, несмышленые и шустрые. На YouTube появился забавный видеоролик с маленькими козлятами в главной роли.
"Сегодня мы выпустили 10 детенышей на пижамную вечеринку! Как весело. Мы ожидаем еще около 50 детей", – подписал свой ролик пользователь Sunflower Farm Creamery.
На видео видно, как маленькие козлята в смешных костюмах играют на большой ферме, дурачатся между собой и просто веселятся.
Ролик пришелся по душе пользователям интернета и всего за сутки собрал более 33 тысяч просмотров.
Тем временем маленький шпиц показал, что не любит срезать когти.
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