Маленькие козлята в разноцветных костюмах умилили интернет

Сегодня, 19:44

Ролик пришелся по душе пользователям интернета и всего за сутки собрал более 33 тысяч просмотров


Маленькие животные очень милые – неуклюжие, игривые, несмышленые и шустрые. На YouTube появился забавный видеоролик с маленькими козлятами в главной роли.

"Сегодня мы выпустили 10 детенышей на пижамную вечеринку! Как весело. Мы ожидаем еще около 50 детей", – подписал свой ролик пользователь Sunflower Farm Creamery.

На видео видно, как маленькие козлята в смешных костюмах играют на большой ферме, дурачатся между собой и просто веселятся.

Ролик пришелся по душе пользователям интернета и всего за сутки собрал более 33 тысяч просмотров.

Тем временем маленький шпиц показал, что не любит срезать когти.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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