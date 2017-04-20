Маленькие козлята в разноцветных костюмах умилили интернет

Ролик пришелся по душе пользователям интернета и всего за сутки собрал более 33 тысяч просмотров

Маленькие животные очень милые – неуклюжие, игривые, несмышленые и шустрые. На YouTube появился забавный видеоролик с маленькими козлятами в главной роли.

"Сегодня мы выпустили 10 детенышей на пижамную вечеринку! Как весело. Мы ожидаем еще около 50 детей", – подписал свой ролик пользователь Sunflower Farm Creamery.

На видео видно, как маленькие козлята в смешных костюмах играют на большой ферме, дурачатся между собой и просто веселятся.

Ролик пришелся по душе пользователям интернета и всего за сутки собрал более 33 тысяч просмотров.

Тем временем маленький шпиц показал, что не любит срезать когти.