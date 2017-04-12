Масштабная выставка писанок в Киеве: более 585 работ художников из разных уголков Украины

Они представлены на локации Софиевская площадь, Владимирский проезд и Михайловская площадь

Масштабный флешмоб и более полтысячи метровых яиц. В столице открывают Всеукраинскую выставку писанок. Кроме авторских, гостьям представят коллекцию писанок, демонстрирующих региональные особенности страны.

Открытие седьмого Всеукраинского фестиваля писанок организаторы переносили несколько раз из-за погодных условий. Сегодня официальное открытие.

По словам организатора фестиваля, Елизаветы Крестьянкиной, в этом году будет три направления – это авторская, традиционная и детские писанки. Они представлены на локации Софиевская площадь, Владимирский проезд и Михайловская площадь.

В этом году фестиваль писанок более масштабный, чем в прошлом. Представленные 585 работ художников из разных уголков Украины.