Муж поймал жену за волосы при попытке спрыгнуть с крыши

Инцидент произошел в уезде Шицюань в провинции Шэньси после ссоры супругов

В Китае мужчина спас свою жену, которая попыталась спрыгнуть с крыши. Муж успел ухватить ее за хвост волос и она зависла в воздухе.

Об этом сообщает South China Morning Post. Тем временем видеоролик был опубликовано на YouTube.

Как сообщает местное издание, инцидент произошел в уезде Шицюань в провинции Шэньси. Женщина решилась спрыгнуть с крыши после семейной ссоры, однако муж успел схватить ее за волосы и держал в течение трех минут, пока не подошли полицейские.

Отмечается, что это удалось, потому что ее вес частично приняла на себя 30-сантиметровая труба, за которую она зацепилась.

Один из полицейских перелез через бортик крыши и помог поднять женщину. В это время его коллеги не давали ему и ее супругу упасть, держа их за одежду.