Муж поймал жену за волосы при попытке спрыгнуть с крыши

Сегодня, 16:16

Инцидент произошел в уезде Шицюань в провинции Шэньси после ссоры супругов


В Китае мужчина спас свою жену, которая попыталась спрыгнуть с крыши. Муж успел ухватить ее за хвост волос и она зависла в воздухе.

Об этом сообщает South China Morning Post. Тем временем видеоролик был опубликовано на YouTube.

Как сообщает местное издание, инцидент произошел в уезде Шицюань в провинции Шэньси. Женщина решилась спрыгнуть с крыши после семейной ссоры, однако муж успел схватить ее за волосы и держал в течение трех минут, пока не подошли полицейские.

Отмечается, что это удалось, потому что ее вес частично приняла на себя 30-сантиметровая труба, за которую она зацепилась.

Один из полицейских перелез через бортик крыши и помог поднять женщину. В это время его коллеги не давали ему и ее супругу упасть, держа их за одежду.
видео, женщина, Спас, мужчина, муж, ссоры, коллеги, полицейские, видеоролик

Вы сейчас просматриваете новость "Муж поймал жену за волосы при попытке спрыгнуть с крыши". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

В японском городе Саппоро возвели более 200 скульптур. Кадр из видео

В Японии стартовал крупнейший в мире фестиваль зимних скульптур

Сегодня, 14:43

Ежегодно на праздник снежных скульптур приезжает около двух миллионов человек

Be happy

Малышка бегемотиха Фиона сделала первые шаги

Сегодня, 14:30

Новорожденная звезда интернета живет в зоопарке американского города Цинциннати, в штате Огайо

Звезды

Леонид Колосовский и участник группы "Градусы"

Украинский режиссер Леонид Колосовский снял клип группе "Градусы"

Сегодня, 14:00

Режиссер клипа "Имя 505" Леонид Колосовский удивил техническими решениями в новом клипе

Запад

После5 взрыва река "ожила". Фото: ГСЧС

Львовские спасатели показали, как взрывается лед на реке

Сегодня, 13:59

Длина ледового затора на р. Стрый, который мог привести к подтоплению домов, составляла около километра

Происшествия и криминал

Гробы под окнами квартир: в Запорожье жители многоэтажки воюют с ритуальной службой

Сегодня, 13:46

Люди готовы обратиться в суд, чтобы заставить похоронное бюро переехать в другое место

Люди

Принцесса Дубае в новом амплуа. Кадр из видео

Принцесса Дубая стала профессиональным пилотом

Сегодня, 13:13

Моза Аль-Мактум стала первой женщиной-пилотом в королевской семье

Be happy

Фотограф заснял счастливую выдру, которая катается по снегу

Сегодня, 13:01

Зверек устроил аттракцион на заснеженном склоне, скользя по нему на собственном брюхе

Запад

На Прикарпатье практикуют овцетерапию

Сегодня, 12:58

С помощью овец вылечить можно не один десяток болезней, говорит ветеринар 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования