Музыка облегчает боль, помогает похудеть и улучшает память: ТОП-6 удивительных свойств музыки (фото)

Оказывается, музыка способна не просто дарить нам различные эмоции, но и помогает избавлять от проблем, поднимать настроение и укреплять здоровье.

Об этом рассказал сертифицированный музыкальный терапевт Джанет Темплин из Австралийской музыкально-терапевтической ассоциации, передает Новое время со ссылкой на The Daily Telegraph.

"Многие из нас уже используют музыку в качестве лекарства, но большинство людей делают это бессознательно. Музыка влияет на множество различных областей нашего мозга, улучшая физиологическое состояние человека. Использование музыкальной терапии действительно может качественно изменить жизнь" – говорит Темплин.

Шесть удивительных свойств музыки:

1. Музыка облегчает боль. Американское исследование 2015 года, изучающее влияние музыки на пациентов с фибромиалгией (болезнью, характеризующейся сильными мышечными болями), показало, что люди, которые слушали музыку в течение всего эксперимента, ощутили существенное уменьшение боли по сравнению с теми, кто музыку не слушал.

"Человеческий мозг не очень хорошо справляется с многозадачностью. Поэтому, когда вы сосредотачиваетесь на музыке, то отвлекаетесь от боли", – говорит Джанет Темплин.

2. Музыка помогает похудеть. Приятная медленная музыка, например, легкий джаз, способствует тому, что мы начинаем наслаждаться пищей и съедать меньше, чем обычно. К такому выводу пришли исследователи из Корнельского университета.

Кроме того, под музыку легче заниматься спортом, ходить на тренировки, считает Темплин. Это тоже немаловажно при сбрасывании веса.

3. Музыка повышает иммунитет. Согласно исследованиям ученых из Пенсильванского университета, музыка способствует выработке иммуноглобулина А – жизненно важных антител, которые обеспечивают иммунитет. В ходе эксперимента выяснилось, что уровень этих антител у людей, у которых на фоне играла легкая музыка, был значительно выше, чем у тех, кто сидел в тишине.

4. Музыка уменьшает тревожность. Американские исследователи обнаружили, что люди, страдающие генерализованным тревожным расстройством, после регулярного прослушивания расслабляющей музыки испытывали те же психологические и физиологические преимущества, что и после сеансов массажа.

Интересно, что недавнее исследование ученых из Университета Квинсленда, опубликованное в журнале Frontiers in Human Neuroscience, показало, что люди, которые слушают тяжелую музыку, быстрее справляются с такими эмоциями, как гнев.

5. Музыка помогает спасти человека. Эксперты Американской ассоциации сердца утверждают, что музыка настраивает на правильный темп проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. При реанимировании человека частота надавливаний на грудную клетку должна составлять около 100 в минуту. В подобном темпе (100-120 ударов в минуту) звучит музыка в стиле диско, например, песня британской группы Bee Gees – Stayin' Alive.

6. Музыка улучшает память. Согласитесь, спустя 10 или даже 20 лет сегодня вы без проблем можете вспомнить некоторые рекламные джинглы, звучащие на телеэкранах еще во времена вашего детства. Получение новой информации через рифмы и музыку является прекрасным способом приобретения знаний и тренировки памяти.