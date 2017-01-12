Найди друга: два ласковых котенка ищут дом (фото)

Котятам три месяца, за которые они уже успели настрадаться

Нужен дом очень ласковому котику и кошечке. Белый с черным хвостом – котик, а с серым окрасом на спинке и мордочке – кошечка. Котятам три месяца, за которые они уже успели настрадаться – им пришлось пройти курс лечения от вирусной инфекции. Лечение завершено, теперь необходимо хорошее питание и теплые руки новых "родителей".

Чтобы малыши не остались жить в нежилой пристройке, где они сейчас находятся, ищем для них ответственные руки. Просим откликнуться тех, кто готов стать хорошим другом для малышей.

За информацией о малышах обращайтесь по телефону: (068) 339-29-11. Очень не хочется, чтобы малыши оставались жить в неотапливаемой пристройке в эти морозные дни.