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Найди друга: два ласковых котенка ищут дом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7874/63_main.1484183077.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/63_tn.1484183077.jpg Общество Котятам три месяца, за которые они уже успели настрадаться

Найди друга: два ласковых котенка ищут дом (фото)

Сегодня, 05:39

Котятам три месяца, за которые они уже успели настрадаться

Нужен дом очень ласковому котику и кошечке. Белый с черным хвостом – котик, а с серым окрасом на спинке и мордочке – кошечка. Котятам три месяца, за которые они уже успели настрадаться – им пришлось пройти курс лечения от вирусной инфекции. Лечение завершено, теперь необходимо хорошее питание и теплые руки новых "родителей".

Чтобы малыши не остались жить в нежилой пристройке, где они сейчас находятся, ищем для них ответственные руки. Просим откликнуться тех, кто готов стать хорошим другом для малышей.

За информацией о малышах обращайтесь по телефону: (068) 339-29-11.  Очень не хочется, чтобы малыши оставались жить в неотапливаемой пристройке в эти морозные дни.
коты, кот, котик, Найди друга, котята

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