Названы самые дорогие художницы современности

Также в рейтинг вошли Марлен Дюма, Сесили Браун, Жюли Мериту, Дженни Савиль, Элизабет Пейтон, Вия Целминьш и Розмари Трокель

Японка Яеи Кусама оказалась самой дорогой художницей современности. Ее картина "Белый №28" в 2014 году ушла с молотка за 7,3 миллиона долларов.

Об этом сообщил портал Artnet, который составил рейтинг самых дорогих из ныне живущих художниц.

На втором месте оказалась американский фотограф Синди Шерман: 17 ее работ были проданы за суммы, превышающие миллион долларов. Самое дорогое из ее произведений куплено за 6,7 миллиона.

Тройку самых дорогих художниц замыкает английская представительница оп-арта Бриджет Райли. Отмечается, что в 2016 году ее безымянное полотно 1966 года ушло на торгах Christie's за 5,7 миллиона долларов.

Также в рейтинг вошли Марлен Дюма, Сесили Браун, Жюли Мериту, Дженни Савиль, Элизабет Пейтон, Вия Целминьш и Розмари Трокель.