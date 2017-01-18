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Названы самые дорогие художницы современности http://www.segodnya.ua/img/article/7894/48_main.1484746266.png http://www.segodnya.ua/img/article/7894/48_tn.1484746266.png Общество Также в рейтинг вошли Марлен Дюма, Сесили Браун, Жюли Мериту, Дженни Савиль, Элизабет Пейтон, Вия Целминьш и Розмари Трокель

Названы самые дорогие художницы современности

Сегодня, 15:45

Также в рейтинг вошли Марлен Дюма, Сесили Браун, Жюли Мериту, Дженни Савиль, Элизабет Пейтон, Вия Целминьш и Розмари Трокель

Картина Яеи Кусама в 2014 году ушла с молотка за 7,3 миллиона долларов. Фото: facebook.com/Yayoi-Kusama
Картина Яеи Кусама в 2014 году ушла с молотка за 7,3 миллиона долларов. Фото: facebook.com/Yayoi-Kusama

Японка Яеи Кусама оказалась самой дорогой художницей современности. Ее картина "Белый №28" в 2014 году ушла с молотка за 7,3 миллиона долларов.

Об этом сообщил портал Artnet, который составил рейтинг самых дорогих из ныне живущих художниц.

На втором месте оказалась американский фотограф Синди Шерман: 17 ее работ были проданы за суммы, превышающие миллион долларов. Самое дорогое из ее произведений куплено за 6,7 миллиона.

Тройку самых дорогих художниц замыкает английская представительница оп-арта Бриджет Райли. Отмечается, что в 2016 году ее безымянное полотно 1966 года ушло на торгах Christie's за 5,7 миллиона долларов.

Также в рейтинг вошли Марлен Дюма, Сесили Браун, Жюли Мериту, Дженни Савиль, Элизабет Пейтон, Вия Целминьш и Розмари Трокель.
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