Не только роза: как украсить свой участок гортензиями и ухаживать за ними

Многие садоводы любят гортензию за ее неприхотливость и красивые пышные соцветия — белые, сиреневые, розовые, которые начинают распускаться с середины лета и украшают сад до самой осени. Это растение относится к роду цветковых растений семейства гортензиевые, в который входит, по разным данным, от 30 до 80 видов кустарников, лиан и маленьких деревьев. Гортензия по праву может соперничать с розой за роль "королевы сада", но она более проста в уходе и менее капризна. Тем не менее она нуждается в заботе.

О секретах выращивания этой садовой любимицы "Сегодня" рассказали агроном Юлия Кубрак и киевский дендролог Петр Рековец.

ПОСАДКА: ПОКА БЕЗ ПОЧЕК

Самое благоприятное время для посадки — весна после оттаивания почвы, но до распускания почек. Саженцы, выращенные в контейнере (с закрытой корневой системой), можно высаживать весь сезон.

"Выкопанную яму глубиной 40—50 см и диаметром 40 см заполняем плодородной землей (перегноем и торфом), добавив 50 г минерального удобрения, или специальным грунтом для гортензии со средним показателем кислотности рН 5,5, — отмечает Юлия Кубрак. — Гортензия сильно страдает от извести в почве, поэтому нужно следить за поддержанием кислотности грунта. Расстояние между будущими кустами должно быть не менее 1,5 метра — для гортензии крупнолистной (ее часто называют садовой), и 1—2,5 м — для древовидной и метельчатой. В центре ямки насыпаем небольшой холмик, помещаем на него растение, а корни раскладываем вокруг по ямке. Присыпаем землей, плотно утрамбовываем, поливаем. При посадке растений в контейнере посадочная яма делается по бокам на 15—20 см больше размеров контейнера и 30 см в глубину".

Благоприятное время — весна

КОРМИТЬ И УХАЖИВАТЬ

Уход за растением заключается в мульчировании приствольного круга, подкормке и обрезке. Мульчируют места посадки для защиты корней летом — от перегрева, зимой — от мороза, а также для сдерживания роста сорняков. Измельченные древесные опилки, кору или торф рассыпают вокруг кустарника слоем толщиной 7—10 см. Процедуру проводят дважды: поздней весной и осенью, после наступления устойчивых минусовых температур.

Подкормку проводят в несколько этапов: перед посадкой растения, в конце мая — начале июня и далее каждые две недели. В середине июля — начале августа подкормки прекращают, чтобы растения успели одревесневеть к зиме.

Удобряют гортензию органикой (например, раствором птичьего помета 1:10) или минеральными удобрениями (20 г суперфосфата, 10 г мочевины, 10 г калийной селитры). Существует также множество специализированных комплексных удобрений.

Защита. Гортензии закрывают от перегрева, мороза и сорняков

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ, ВЛАЖНОСТЬ И ЗАГУЩЕНИЕ

Гортензии редко поражаются вредителями. Но при повышенной влажности воздуха (выращивание в закрытом грунте или сильное загущение посадок) и недостатке питательных веществ растение могут атаковать грибные заболевания и вредители.

Хлороз — возникает из-за нарушения обмена веществ: листья желтеют, светлеют, а прожилки на них остаются темного цвета. Для профилактики кусты удобряют железосодержащими препаратами. Если листья уже пожелтели, вернуть куст к жизни помогут опрыскивание препаратами агрикол, хелат железа, антихлороз, феровит, феррилен, микро Fe, брексил.

Белая гниль — поражает корни: они начинают загнивать, а листья — темнеть и покрываться "ватой" — мягким белым налетом. Лечат фитоспорином или другими фунгицидами. При заболевании серой гнилью ткани растения становятся водянистые, мягкие, а затем в листьях и на стебле образуются дыры. Отмершие части гортензий необходимо удалить, а здоровые побеги обработать чистоцветом, скором, фундазолом.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) — проявляется в виде маслянистых, со временем темнеющих пятен на стеблях и листьях. Растение обрабатывают раствором мыльной воды и медного купороса, а также фунгицидами. Настоящая мучнистая роса характеризуется наличием желто-зеленых пятен на листьях, которые со временем буреют, а снизу листа появляется фиолетовый или сероватый налет. Для избавления от недуга опрыскивают фунгицидами — алирин-Б, фитоспорин-М.

Среди вредителей самым большим врагом гортензии является улитка. Их уничтожают механическим методом либо раскладывают в стаканчики вокруг куста (в горизонтальном положении) препараты типа метальдегид или "Гроза". Иногда гортензии поражаются паутинным клещом или зеленой тлей, в борьбе с которым применяют различные инсектоакарициды (тиофос, препараты молния, акарин, фитоверм, вермитек).

ОБРЕЗКА И ФОРМОВКА: ЗАВИСИТ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ

У разных видов цветов — свои особенности. "Есть гортензии, которые цветут на побегах текущего года, а есть — прошлого года, — рассказывает Петр Рековец. — Первые обрезают ранней весной, до начала вегетации, вторые — только прореживают, полностью удаляя только старые побеги. У гортензии древовидной и пепельной регулируют количество и размер соцветий: если куст не обрезать, их будет больше, но меньшего размера. Для получения крупных соцветий в марте-апреле срезают по 3/4 побега, оставляя по 2—3 пары почек, на которых будут образовываться цветки. Также полностью удаляют подмерзшие и слабые побеги.

Поздней осенью необходимо срезать все отцветшие соцветия, чтобы зимой куст не сломался под тяжестью снега. Гортензия черешковая или лазящая — укорачивают сильные и быстрорастущие побеги. Гортензия Саржента — весной удаляют все неразветвленные побеги до высоты 25—30 см. Гортензия метельчатая и ее многочисленные сорта — ранней весной, до начала вегетации. Однолетние побеги укорачивают, оставляя по 3—5 пар почек. Поздней осенью обрезку проводят повторно".

Если вы хотите сформировать гортензию метельчатую в виде штамба, для этого у двухлетнего саженца, выращенного из верхушечного черенка, выберите один самый мощный побег, а остальные полностью удалите. Этот побег ежегодно укорачивают до самой сильной почки, пока не образуется штамб высотой около 1 м. Для сформирования кроны в последующие годы верхушку главного побега прищипывают, а из нижерасположенных 4—5 почек будут развиваться скелетные ветви. Гортензия садовая, или макрофила не подлежит обрезке! Кусты следует только омолаживать, если они слишком разрослись.