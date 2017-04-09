Не только роза: как украсить свой участок гортензиями и ухаживать за ними

Сегодня, 06:18

Любит простор и среднюю кислотность, а страдает от извести

Пышная и нежная красавица. Фото: Ю. Кубрак
Пышная и нежная красавица. Фото: Ю. Кубрак

Многие садоводы любят гортензию за ее неприхотливость и красивые пышные соцветия — белые, сиреневые, розовые, которые начинают распускаться с середины лета и украшают сад до самой осени. Это растение относится к роду цветковых растений семейства гортензиевые, в который входит, по разным данным, от 30 до 80 видов кустарников, лиан и маленьких деревьев. Гортензия по праву может соперничать с розой за роль "королевы сада", но она более проста в уходе и менее капризна. Тем не менее она нуждается в заботе.

О секретах выращивания этой садовой любимицы "Сегодня" рассказали агроном Юлия Кубрак и киевский дендролог Петр Рековец.

ПОСАДКА: ПОКА БЕЗ ПОЧЕК

Самое благоприятное время для посадки — весна после оттаивания почвы, но до распускания почек. Саженцы, выращенные в контейнере (с закрытой корневой системой), можно высаживать весь сезон.

"Выкопанную яму глубиной 40—50 см и диаметром 40 см заполняем плодородной землей (перегноем и торфом), добавив 50 г минерального удобрения, или специальным грунтом для гортензии со средним показателем кислотности рН 5,5, — отмечает Юлия Кубрак. — Гортензия сильно страдает от извести в почве, поэтому нужно следить за поддержанием кислотности грунта. Расстояние между будущими кустами должно быть не менее 1,5 метра — для гортензии крупнолистной (ее часто называют садовой), и 1—2,5 м — для древовидной и метельчатой. В центре ямки насыпаем небольшой холмик, помещаем на него растение, а корни раскладываем вокруг по ямке. Присыпаем землей, плотно утрамбовываем, поливаем. При посадке растений в контейнере посадочная яма делается по бокам на 15—20 см больше размеров контейнера и 30 см в глубину".

new_image2_352

Благоприятное время — весна

КОРМИТЬ И УХАЖИВАТЬ

Уход за растением заключается в мульчировании приствольного круга, подкормке и обрезке. Мульчируют места посадки для защиты корней летом — от перегрева, зимой — от мороза, а также для сдерживания роста сорняков. Измельченные древесные опилки, кору или торф рассыпают вокруг кустарника слоем толщиной 7—10 см. Процедуру проводят дважды: поздней весной и осенью, после наступления устойчивых минусовых температур.
Подкормку проводят в несколько этапов: перед посадкой растения, в конце мая — начале июня и далее каждые две недели. В середине июля — начале августа подкормки прекращают, чтобы растения успели одревесневеть к зиме.

Удобряют гортензию органикой (например, раствором птичьего помета 1:10) или минеральными удобрениями (20 г суперфосфата, 10 г мочевины, 10 г калийной селитры). Существует также множество специализированных комплексных удобрений.

new_image_370

Защита. Гортензии закрывают от перегрева, мороза и сорняков

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ, ВЛАЖНОСТЬ И ЗАГУЩЕНИЕ

Гортензии редко поражаются вредителями. Но при повышенной влажности воздуха (выращивание в закрытом грунте или сильное загущение посадок) и недостатке питательных веществ растение могут атаковать грибные заболевания и вредители.

Хлороз — возникает из-за нарушения обмена веществ: листья желтеют, светлеют, а прожилки на них остаются темного цвета. Для профилактики кусты удобряют железосодержащими препаратами. Если листья уже пожелтели, вернуть куст к жизни помогут опрыскивание препаратами агрикол, хелат железа, антихлороз, феровит, феррилен, микро Fe, брексил.
Белая гниль — поражает корни: они начинают загнивать, а листья — темнеть и покрываться "ватой" — мягким белым налетом. Лечат фитоспорином или другими фунгицидами. При заболевании серой гнилью ткани растения становятся водянистые, мягкие, а затем в листьях и на стебле образуются дыры. Отмершие части гортензий необходимо удалить, а здоровые побеги обработать чистоцветом, скором, фундазолом.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) — проявляется в виде маслянистых, со временем темнеющих пятен на стеблях и листьях. Растение обрабатывают раствором мыльной воды и медного купороса, а также фунгицидами. Настоящая мучнистая роса характеризуется наличием желто-зеленых пятен на листьях, которые со временем буреют, а снизу листа появляется фиолетовый или сероватый налет. Для избавления от недуга опрыскивают фунгицидами — алирин-Б, фитоспорин-М.

Среди вредителей самым большим врагом гортензии является улитка. Их уничтожают механическим методом либо раскладывают в стаканчики вокруг куста (в горизонтальном положении) препараты типа метальдегид или "Гроза". Иногда гортензии поражаются паутинным клещом или зеленой тлей, в борьбе с которым применяют различные инсектоакарициды (тиофос, препараты молния, акарин, фитоверм, вермитек).

ОБРЕЗКА И ФОРМОВКА: ЗАВИСИТ ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ

У разных видов цветов — свои особенности. "Есть гортензии, которые цветут на побегах текущего года, а есть — прошлого года, — рассказывает Петр Рековец. — Первые обрезают ранней весной, до начала вегетации, вторые — только прореживают, полностью удаляя только старые побеги. У гортензии древовидной и пепельной регулируют количество и размер соцветий: если куст не обрезать, их будет больше, но меньшего размера. Для получения крупных соцветий в марте-апреле срезают по 3/4 побега, оставляя по 2—3 пары почек, на которых будут образовываться цветки. Также полностью удаляют подмерзшие и слабые побеги.

Поздней осенью необходимо срезать все отцветшие соцветия, чтобы зимой куст не сломался под тяжестью снега. Гортензия черешковая или лазящая — укорачивают сильные и быстрорастущие побеги. Гортензия Саржента — весной удаляют все неразветвленные побеги до высоты 25—30 см. Гортензия метельчатая и ее многочисленные сорта — ранней весной, до начала вегетации. Однолетние побеги укорачивают, оставляя по 3—5 пар почек. Поздней осенью обрезку проводят повторно".

Если вы хотите сформировать гортензию метельчатую в виде штамба, для этого у двухлетнего саженца, выращенного из верхушечного черенка, выберите один самый мощный побег, а остальные полностью удалите. Этот побег ежегодно укорачивают до самой сильной почки, пока не образуется штамб высотой около 1 м. Для сформирования кроны в последующие годы верхушку главного побега прищипывают, а из нижерасположенных 4—5 почек будут развиваться скелетные ветви. Гортензия садовая, или макрофила не подлежит обрезке! Кусты следует только омолаживать, если они слишком разрослись.
цветы, воды, сад, листья, весна, растения, кусты, сезон, корни, куст, агроном, растение

Вы сейчас просматриваете новость "Не только роза: как украсить свой участок гортензиями и ухаживать за ними". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Ирина Демидова

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В заповедник Аскания-Нова ворвалась весна

3 Апреля, 19:10

В национальном парке – яркий ковер из реликтовых первоцветов

Мир

Фото: из открытых источников

Люди несут цветы и свечи к представительству Петербурга в Москве

3 Апреля, 18:05

Жители Москвы почтили память жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга

Общество

Капуста. Ее рассаде нужны прохлада и много света, а само растение очень отзывчиво к подкормкам

Как засеять и высадить рассаду капусты: суглинки и "жизнь" после бобовых

2 Апреля, 14:00

Эксперты советуют баловать капусту органическими удобрениями и большим количеством азота

Общество

Сильные и здоровые. Основы закладываются в рассадный период выращивания овощей

Чем и как стоит удобрять рассаду, чтобы получить суперурожай

1 Апреля, 14:00

Эксперты утверждают, что для разного возраста необходима своя концентрация удобрений

Общество

Забор из растений. Создает естественную прохладу и служит дополнительным источником кислорода

Как оформить садовый участок или дачу живой изгородью и как за ней потом ухаживать

25 Марта, 15:00

Эксперты советуют высаживать растения в апреле-мае и обрезать два раза в год

Коммуналка

Крокусы в парке "Победа". Фото: facebook.com/dniprouzn

Весна наступает: в киевском парке появились яркие цветы

23 Марта, 17:57

В парке "Победа" высадили нежно-фиолетовые и ярко-желтые крокусы

Невероятное

Цветок не выдержал скучного интервью и завял

16 Марта, 16:03

На глазах у зрителей растение завяло буквально за тридцать секунд

Запад

На Закарпатье зацвел шафран

14 Марта, 20:00

Невысокое растение с яркими бутонами нередко покрывает лесные поляны лиловыми "коврами"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования