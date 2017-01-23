Необычная история: кошка стала звездой Instagram из-за любви к морским путешествиям (фото)

Во все свои путешествия девушка берет с собой кошку, которая ничуть не боится воды.

О том, что кошки боятся воды, известно давно, не говоря уже о том, чтобы путешествовать на лодке. Но это всего лишь стереотип, который разрушила красивая кошка по кличке Амелия и стала звездой Instagram.

Три года назад животное нашла американка Лиз Кларк, которая с 2006 года ходит на лодке под парусом по Тихому океану, вдоль побережья Мексики и Центральной Америки.

Примечательно, что во все свои путешествия девушка берет с собой кошку, которая ничуть не боится воды.

Holiday LOVE and heart felt best wishes from the Swell crew! Gratitude to my island family, the Champons, for all the Christmas fun and for always making us feel so welcome!! Since we fell short on time for gifts this year, we made a donation to the victims of war in Syria through the link in my profile which is matching donations until the 31st! Фото опубликовано Captain Lizzy (@captainlizclark) Дек 26 2016 в 10:48 PST

Кошка стала настоящей любимицей пользователей соцсети. Сейчас за аккаунтом Лиз следит более 93 тысяч подписчиков.

little Amelia when she first came aboard, already bossy. Little did i know she was pregnant! happy Caturday Tropicat fans Фото опубликовано Captain Lizzy (@captainlizclark) Дек 17 2016 в 3:10 PST

orders dont get me very far with this crew. but i still cant wait to be back out there #captainshmaptain #ameliathetropicat Фото опубликовано Captain Lizzy (@captainlizclark) Дек 9 2016 в 12:13 PST

Тем временем видео спасения собаки собакой потрясло пользователей Facebook.