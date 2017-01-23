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Необычная история: кошка стала звездой Instagram из-за любви к морским путешествиям (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/53_main.1485183435.png http://www.segodnya.ua/img/article/7909/53_tn.1485183435.png Общество Во все свои путешествия девушка берет с собой кошку, которая ничуть не боится воды.

Необычная история: кошка стала звездой Instagram из-за любви к морским путешествиям (фото)

Сегодня, 16:54

Во все свои путешествия девушка берет с собой кошку, которая ничуть не боится воды.

Кошка любит морские путешествия. Фото: instagram.com/captainlizclark
Кошка любит морские путешествия. Фото: instagram.com/captainlizclark

О том, что кошки боятся воды, известно давно, не говоря уже о том, чтобы путешествовать на лодке. Но это всего лишь стереотип, который разрушила красивая кошка по кличке Амелия и стала звездой Instagram.

Три года назад животное нашла американка Лиз Кларк, которая с 2006 года ходит на лодке под парусом по Тихому океану, вдоль побережья Мексики и Центральной Америки.

Примечательно, что во все свои путешествия девушка берет с собой кошку, которая ничуть не боится воды.

Кошка стала настоящей любимицей пользователей соцсети. Сейчас за аккаунтом Лиз следит более 93 тысяч подписчиков.

little Amelia when she first came aboard, already bossy. Little did i know she was pregnant! happy Caturday Tropicat fans

Фото опубликовано Captain Lizzy (@captainlizclark)

orders dont get me very far with this crew. but i still cant wait to be back out there #captainshmaptain #ameliathetropicat

Фото опубликовано Captain Lizzy (@captainlizclark)

Тем временем видео спасения собаки собакой потрясло пользователей Facebook.
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Источник:

"Сегодня"

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