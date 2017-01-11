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Необычный эксперимент: как брутальные мужчины отреагировали на девочек с игрушками (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/39_main.1484148177.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/39_tn.1484148177.jpg Общество Мужчины сначала удивились и не обращали на них внимания, но вскоре все очень круто изменилось

Необычный эксперимент: как брутальные мужчины отреагировали на девочек с игрушками (видео)

Сегодня, 17:40

Мужчины сначала удивились и не обращали на них внимания, но вскоре все очень круто изменилось

Мужчинам сказали, что они пришли на пробы для съемок в боевиках. Кадр из видео
Мужчинам сказали, что они пришли на пробы для съемок в боевиках. Кадр из видео

Брутальные мужчины с большими бородами и все в татуировках способны "растаять" под влиянием маленьких девочек с игрушками в руках.

Соответствующий видеоролик был опубликован в twitter пользователем @deMonte_Cristo.

На видео показано, как мужчины заходят в белые комнаты с мыслью, что пришли на пробы в сьемках боевика. Но тут неожиданно в каждую комнату заходит маленькая девочка в милом платье и с игрушками в руках.

Мужчины удивились и даже попытались не обращать на них внимание, но совсем скоро подсели к ним за игрушечный столик и принялись с ними играть.

Выглядело все это очень мило и забавно. А брутальные мужчины, которые зашли в комнаты с серьезными лицами, в конце видеоролика улыбались широкой улыбкой.

Тем временем встреча хозяйки и кота после двух лет поисков растрогала пользователей соцсетей.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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