Необычный эксперимент: как брутальные мужчины отреагировали на девочек с игрушками (видео)

Мужчины сначала удивились и не обращали на них внимания, но вскоре все очень круто изменилось

Брутальные мужчины с большими бородами и все в татуировках способны "растаять" под влиянием маленьких девочек с игрушками в руках.

Соответствующий видеоролик был опубликован в twitter пользователем @deMonte_Cristo.

Что может сделать маленькая девочка с брутальным мужчиной? pic.twitter.com/mRCbkdVbCs — Edmond Dantes™ (@deMonte_Cristo) 9 января 2017 г.

На видео показано, как мужчины заходят в белые комнаты с мыслью, что пришли на пробы в сьемках боевика. Но тут неожиданно в каждую комнату заходит маленькая девочка в милом платье и с игрушками в руках.

Мужчины удивились и даже попытались не обращать на них внимание, но совсем скоро подсели к ним за игрушечный столик и принялись с ними играть.

Выглядело все это очень мило и забавно. А брутальные мужчины, которые зашли в комнаты с серьезными лицами, в конце видеоролика улыбались широкой улыбкой.

Тем временем встреча хозяйки и кота после двух лет поисков растрогала пользователей соцсетей.