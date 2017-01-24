Неудачное предложение руки и сердца стало хитом интернета (видео)

Видеоролик всего за сутки собрал более 400 тысяч просмотров и вызвал шквал комментариев

Волнительный момент предложения руки и сердца перерос в хаос и стал хитом интернета.

Видеоролик был опубликован на Facebook американского клуба Atlanta Hawks.

В перерывах между баскетбольным матчем существует традиция целоваться, когда на вас наводят камеру и показывают вас на весь зал в красном сердечке.

Парень решил пойти дальше и в момент, когда на него с девушкой навели камеру, он поцеловал ее и стал на одно колено, чтобы сделать предложение. В руках у него было помолвочное кольцо.

Все шло хорошо, пока сосед не начал от радости хлопать парня по спине из-за чего тот потерял равновесие и кольцо.

"На прошлой игре фанат попытался сделать предложение своей девушке, но потом случилось это", — написано под роликом в соцсети.

А видеоролик всего за сутки собрал более 400 тысяч просмотров.