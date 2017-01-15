Неудачный забег собаки в пруд рассмешил пользователей YouTube (видео)
Видеоролик забавного песика собрали уже более 300 тысяч просмотров
Маленький пес перепутал траву с прудом, который порос ряской, и смешно в него нырнул.
Видеоролик неудачного забега опубликовал на YouTube его хозяин.
На видео видно, как пес бежит к уткам, чтобы напугать их, но тут трава заканчивается и начинается пруд. Пес не сориентировался и нырнул в воду.
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