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Неудачный забег собаки в пруд рассмешил пользователей YouTube (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/71_main.1484318744.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/71_tn.1484318744.jpg Общество Видеоролик забавного песика собрали уже более 300 тысяч просмотров

Неудачный забег собаки в пруд рассмешил пользователей YouTube (видео)

Сегодня, 03:46

Видеоролик забавного песика собрали уже более 300 тысяч просмотров


Маленький пес перепутал траву с прудом, который порос ряской, и смешно в него нырнул.

Видеоролик неудачного забега опубликовал на YouTube его хозяин.

На видео видно, как пес бежит к уткам, чтобы напугать их, но тут трава заканчивается и начинается пруд. Пес не сориентировался и нырнул в воду.
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