Неудачный забег собаки в пруд рассмешил пользователей YouTube (видео)

Видеоролик забавного песика собрали уже более 300 тысяч просмотров

Маленький пес перепутал траву с прудом, который порос ряской, и смешно в него нырнул.

Видеоролик неудачного забега опубликовал на YouTube его хозяин.

На видео видно, как пес бежит к уткам, чтобы напугать их, но тут трава заканчивается и начинается пруд. Пес не сориентировался и нырнул в воду.