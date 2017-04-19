Неутешительная статистика: водители пользуются телефонами в 88% поездок

Сегодня, 13:09

За время исследования эксперты проанализировали три миллиона водителей за три месяца

С телефоном за рулем. Фото: AFP
С телефоном за рулем. Фото: AFP

В 88% поездок водители пользуются телефонами, выяснили эксперты компании Zendrive, разработчика одноименного приложения для оценки поведения водителя на дороге.

Соответствующие данные были опубликованы на сайте компании.

За время исследования эксперты проанализировали три миллиона водителей за три месяца. За это время участники эксперимента совершили около 570 млн поездок, в которых преодолели около девяти млн км.

В результате выяснилось, что 88% поездок водители, так или иначе, пользовались смартфонами, время разговоров составило около 3,5 минут на каждые 60 минут поездки.

Стоит водителю замешкаться всего на две секунды – и риск аварии возрастает в 20 раз, предупреждают авторы исследования. Полученная статистика при учете роста количества смертей в ДТП на 14% в 2014-2016 годах, как они отмечают, выглядит пугающе.
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