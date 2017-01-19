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Невеста в пышном платье приехала на свадьбу за рулем трактора http://www.segodnya.ua/img/article/7897/31_main.1484820040.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/31_tn.1484820040.jpg Общество Эслинг Грэм из Ирландии также арендовала тракторы для подружек невесты

Невеста в пышном платье приехала на свадьбу за рулем трактора

Сегодня, 11:58

Эслинг Грэм из Ирландии также арендовала тракторы для подружек невесты

Невеста с 8-ми лет водит трактор. Фото: facebook.com/aisling.mccarey
Невеста с 8-ми лет водит трактор. Фото: facebook.com/aisling.mccarey

Жительница ирландского города Монахан приехала на собственную свадьбу за рулем трактора, пишет Mashable.

По данным издания, Эслинг Грэм выросла в семье фермеров и уже с восьми лет научилась водить трактор.

Примечательно, что Грэм также арендовала тракторы для подружек невесты.

"Я надела свое свадебное платье очень быстро, потому что услышала звук подъезжающих тракторов и хотела поскорее на них взглянуть", — сказала она.

При этом жених Грэм и его свидетели приехали на свадьбу на грузовиках.
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