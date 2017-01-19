Невеста в пышном платье приехала на свадьбу за рулем трактора
Эслинг Грэм из Ирландии также арендовала тракторы для подружек невесты
Жительница ирландского города Монахан приехала на собственную свадьбу за рулем трактора, пишет Mashable.
По данным издания, Эслинг Грэм выросла в семье фермеров и уже с восьми лет научилась водить трактор.
Примечательно, что Грэм также арендовала тракторы для подружек невесты.
"Я надела свое свадебное платье очень быстро, потому что услышала звук подъезжающих тракторов и хотела поскорее на них взглянуть", — сказала она.
При этом жених Грэм и его свидетели приехали на свадьбу на грузовиках.
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