Новый гель для мужской контрацепции успешно опробован на кроликах

Сегодня, 04:23

У кроликов удалось восстановить репродуктивную функцию, просто промыв семявыводящие протоки раствором соды

Компания готовится к тестированию геля на людях. Фото: AFP
Компания готовится к тестированию геля на людях. Фото: AFP

Негормональный контрацептив для мужчин, который разработали специалисты из Калифорнии, успешно прошел первые испытания.

О препарате рассказывается в статье в журнале Basic and Clinical Andrology.

Отмечается, что препарат Vasagel, который разработан компанией Parsemus Foundation, представляет собой высокомолекулярный полимер, который состоит из стирол-альт-малеиновой кислоты, растворенной в диметилсульфоксиде.

При введении в семявыводящий проток он образует гидрогель, который блокирует прохождение сперматозоидов. Препарат был успешно протестирован на самцах кроликов и макак — они не могли размножаться, и при этом не возникало никаких осложнений за исключением единичного случая воспаления из-за неправильного введения геля.

В то же время у кроликов удалось восстановить репродуктивную функцию, просто промыв семявыводящие протоки раствором соды.

Сейчас компания готовится к тестированию Vasagel на людях. В первом исследовании будет изучена эффективность препарата на мужчинах, в последующих — возможность восстановления репродуктивной функции, которую у макак пока не проверяли.
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Источник:

gazeta.ru

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