Новый гель для мужской контрацепции успешно опробован на кроликах
У кроликов удалось восстановить репродуктивную функцию, просто промыв семявыводящие протоки раствором соды
Негормональный контрацептив для мужчин, который разработали специалисты из Калифорнии, успешно прошел первые испытания.
О препарате рассказывается в статье в журнале Basic and Clinical Andrology.
Отмечается, что препарат Vasagel, который разработан компанией Parsemus Foundation, представляет собой высокомолекулярный полимер, который состоит из стирол-альт-малеиновой кислоты, растворенной в диметилсульфоксиде.
При введении в семявыводящий проток он образует гидрогель, который блокирует прохождение сперматозоидов. Препарат был успешно протестирован на самцах кроликов и макак — они не могли размножаться, и при этом не возникало никаких осложнений за исключением единичного случая воспаления из-за неправильного введения геля.
В то же время у кроликов удалось восстановить репродуктивную функцию, просто промыв семявыводящие протоки раствором соды.
Сейчас компания готовится к тестированию Vasagel на людях. В первом исследовании будет изучена эффективность препарата на мужчинах, в последующих — возможность восстановления репродуктивной функции, которую у макак пока не проверяли.
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