Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Жизнь Общество
"Обнимашки" с огромной улиткой заинтересовали пользователей facebook (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7873/83_main.1484153061.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/83_tn.1484153061.jpg Общество Видеоролик меньше чем за сутки собрал более двух миллионов просмотров

"Обнимашки" с огромной улиткой заинтересовали пользователей facebook (видео)

Сегодня, 04:12

Видеоролик меньше чем за сутки собрал более двух миллионов просмотров

Парень посадил улитку себе на лицо. Кадр из видео
Парень посадил улитку себе на лицо. Кадр из видео

Держать дома можно не только котиков и собачек, хомячков и морских свинок, а и улиток. А если они еще и внушительного размера, тогда их еще и можно немножко поэксплуатировать.

Парень решил выпустить свою улитку прогуляться и предоставил ей для этого свое лицо. Складывается впечатление, что животное делает массаж своему хозяину или просто обнимает.

Стоит отметить, что видеоролик, который был выложен на facebook, меньше чем за сутки собрал более двух миллионов просмотров.

При этом в комментариях пользователи соцсети по-разному отреагировали на такой "массаж": кто-то считает это забавным, а кто-то противным. Но в любом случае, видеоролик продолжает собирать количество просмотров и становится более популярным.
видео, массаж, улитка, лицо, facebook, соцсети, пользователи, животное, видеоролик

Вы сейчас просматриваете новость ""Обнимашки" с огромной улиткой заинтересовали пользователей facebook (видео)". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

В Пакистане бык атаковал мотоциклиста

Вчера, 01:04

Животное неожиданно выскочило на дорогу, где, ничего не подозревая, двигались мотоциклы и другой транспорт

Мир

Крупную змею вытащили из унитаза в Таиланде

30 Декабря 2016, 18:35

Спасатели отвезли ее на безопасное расстояние и отпустили на волю

Общество

Кошка без лап и хвоста разжалобила соцсети

23 Декабря 2016, 19:16

Животное не утратило своей активности и любознательности даже после тяжелой травмы

Общество

Австралиец очистил коалу от колючек

23 Декабря 2016, 03:00

Животное смирно сидело до конца процедуры 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.