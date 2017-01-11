"Обнимашки" с огромной улиткой заинтересовали пользователей facebook (видео)

Видеоролик меньше чем за сутки собрал более двух миллионов просмотров

Держать дома можно не только котиков и собачек, хомячков и морских свинок, а и улиток. А если они еще и внушительного размера, тогда их еще и можно немножко поэксплуатировать.

Парень решил выпустить свою улитку прогуляться и предоставил ей для этого свое лицо. Складывается впечатление, что животное делает массаж своему хозяину или просто обнимает.

Стоит отметить, что видеоролик, который был выложен на facebook, меньше чем за сутки собрал более двух миллионов просмотров.

При этом в комментариях пользователи соцсети по-разному отреагировали на такой "массаж": кто-то считает это забавным, а кто-то противным. Но в любом случае, видеоролик продолжает собирать количество просмотров и становится более популярным.