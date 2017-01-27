Очень накачанные мужчины пришли на балет: забавный эксперимент (видео)

Заниматься балетом – дело сложное и требующее большой выносливости и самоотдачи. Мужчины, которые умеют работать над собой, только делают это с железом в спортзале, также решили попробовать свои силы в балете.

Эксперимент получился довольно забавным, а короткое видео на facebook собрало более миллиона просмотров.

На видео видно, как мужчины с большими мышцами пытаются быть максимально пластичными и уточненными возле балетного станка, но получается это у них с трудом.

Но видеоролик изрядно повеселил пользователей соцсети и собрал множество положительных комментариев.