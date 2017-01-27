Очень накачанные мужчины пришли на балет: забавный эксперимент (видео)

Сегодня, 11:40

Короткое видео на facebook собрало более миллиона просмотров

Мужчины пробуют свои силы в балете. Кадр из видео
Мужчины пробуют свои силы в балете. Кадр из видео

Заниматься балетом – дело сложное и требующее большой выносливости и самоотдачи. Мужчины, которые умеют работать над собой, только делают это с железом в спортзале, также решили попробовать свои силы в балете.

Эксперимент получился довольно забавным, а короткое видео на facebook собрало более миллиона просмотров.

На видео видно, как мужчины с большими мышцами пытаются быть максимально пластичными и уточненными возле балетного станка, но получается это у них с трудом.

Но видеоролик изрядно повеселил пользователей соцсети и собрал множество положительных комментариев.
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

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