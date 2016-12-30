Огромная панда напала на китайского ученого и сломала ему обе руки (фото)
16-летняя самка панды Си Мэй напала на селекционера Вэй Хуа, когда он пытался найти в вольере ее детеныша
Гигантская панда напала на сотрудника научно-исследовательского центра в китайской провинции Сычуань, сломав ему обе руки, сообщает China News Service.
По данным издания, инцидент произошел еще 17 декабря в тренировочном центре для панд в горах Тяньтай, где бамбуковых медведей готовят к жизни в дикой природе, однако о происшествии стало известно только сейчас, передает lenta.ru.
Отмечается, что 16-летняя самка панды Си Мэй напала на селекционера Вэй Хуа, когда он пытался найти в вольере ее детеныша. В результате нападения мужчина получил травмы рук и ног. При этом из-за проблем с радиосвязью на базе не сразу узнали о случившемся.
Фото: AFP
В настоящее время Вэй Хуа находится в больнице после операции, его состояние стабильное.
Ученые предполагают, что агрессия панды была вызвана тем, что она пыталась защитить детеныша, который спрятался в другом конце вольера.
Ранее сообщалось, что в Китае умер самый старый в мире самец панды.
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