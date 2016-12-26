Паркурщик изобразил игру Super Mario Run в реальной жизни (видео)
Главный герой видеоролика, как и в знаменитой игре, пытается спасти принцессу Пич от злодеев
Паркурщик нарядился в костюм водопроводчика Марио и изобразил игру Super Mario Run в реальной жизни.
Все свои приключения он записал на видео и выложил его на YouTube.
На видео главный герой, как и в знаменитой игре, пытается спасти принцессу Пич от злодеев, перепрыгивая через препятствия, бегая по стенам и попутно собирая монетки.
Всего за несколько дней видеоролик собрал около 350 тысяч просмотров.
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