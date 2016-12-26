Паркурщик изобразил игру Super Mario Run в реальной жизни (видео)

Главный герой видеоролика, как и в знаменитой игре, пытается спасти принцессу Пич от злодеев

Паркурщик нарядился в костюм водопроводчика Марио и изобразил игру Super Mario Run в реальной жизни.

Все свои приключения он записал на видео и выложил его на YouTube.

На видео главный герой, как и в знаменитой игре, пытается спасти принцессу Пич от злодеев, перепрыгивая через препятствия, бегая по стенам и попутно собирая монетки.

Всего за несколько дней видеоролик собрал около 350 тысяч просмотров.