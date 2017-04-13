Пасха – 2017: рецепты праздничных пасок и куличей

Сегодня, 13:20

С Великого четверга начинаются приготовления к Пасхе – пекут куличи и паски, красят яйца

Пасхальный кулич. Фото: pixabay
Пасхальный кулич. Фото: pixabay

Пасха в этом году припадает на 16 апреля, а сегодня отмечают Чистый четверг – день, с которого начинают приготовления к праздничному столу.

Главным атрибутом Пасхи является паска и кулич. Сайт "Сегодня" собрал ТОП рецептов праздничной выпечки.

Шоколадный кулич

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Пасхальный кулич. Фото: pixabay

300 г муки

150 мл молока

140 г сливочного масла

100 г горького шоколада

100 г сахара

75 г изюма

30 г миндаля

7 г сухих дрожжей

1 яйцо

1 апельсин

1 щепотка соли

Как готовить:

Вначале нужно приготовить опару: подогреть молоко и развести в нем дрожжи. Затем всыпать половину стакана просеянной муки и хорошо перемешать, оставить на 1ч в тепле.

Необходимо снять с апельсина цедру, а затем нарезать ее тонкой соломкой и отжать сок из мякоти. После чего шоколад раздробить на небольшие кусочки и растопить на водяной бане. Дать горячему шоколаду немного остыть.

В опару просеять муку, всыпать сахар и соль, вбить яйцо, добавить шоколад, апельсиновый сок и размягченное сливочное масло, замесить тесто и оставить его на 1ч в тепле.

Изюм необходимо предварительно залить кипятком и оставить на 10 минут, затем просушить, добавить вместе с цедрой апельсина в тесто и все хорошенько вымесить.

Сбрызнуть водой силиконовую форму, выложить в нее тесто так, чтобы оно заполняло форму не полностью, ведь кулич будет подниматься, и оставить на 20-25мин.

Миндаль необходимо немного подготовить – залить кипятком и на 10 минут оставить, очистить от кожицы и выложить сверху на кулич, поставить его в нагретую до 200 градусов духовку и выпекать до готовности. Проверять готовность можно с помощью деревянной палочки.

Творожная паска

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Пасхальный кулич. Фото: pixabay

500 грамм творога

Половина стакана сметаны

100 грамм сливочного масла

100 грамм сахарной пудры

Орехи, цукаты, сухофрукты – по вкусу

Как готовить:

Творог, сметану, масло и сахарную пудру необходимо смешать до однородной массы. Полученную смесь переложите в форму для паски и плотно прикройте марлей. Сверху нужно положить что-то тяжелое, что будет слегка прессовать паску.

Примечательно, что печь такую паску не нужно – достаточно будет оставить ее в холодильнике не менее чем на 12 часов.

Готовую паску можно украсить цукатами, сухофруктами или орехами по вашему вкусу.

Творожный кулич

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Пасхальный кулич. Фото: pixabay

37 г сливочного масла

половина стакана сахара

½ ч. л соли

2 шт. куриных яиц

полтора стакана муки

половина стакана молока

187 г творога

6 г сухих дрожжей

7 г ванильного сахара

изюм, цукаты                 

Как готовить:

Для начала необходимо приготовить опару: в подогретом молоке растворяем 1 ч.л. сахара, дрожжи, добавляем 1 ст.л. муки и все тщательно перемешиваем. После чего готовую смесь накрыть пленкой и поставить в теплое место на 15 минут.

Для теста необходимо взбить до образования белой массы 2 яйца, 1 желток и сахар. В эту массу добавить перетертый творог, влить растопленное сливочное масло, добавить соль и ванильный сахар. Все тщательно перемешиваем.

Затем необходимо соединить тесто и опару, добавить муку и снова все хорошо перемешать.

В смазанные маслом формочки для выпекания выкладываем тесто. Помните, что но должно занимать не больше половины формы, ведь тесто должно подняться. Формочки с тестом накрываем сверху пленкой и ставим в теплое место, чтобы тесто поднялось.

Далее в разогретую до 200°C печку ставим формы с подошедшими куличами в духовку на 10 минут, после чего снижаем температуру до 180°C и выпекаем еще 30-60 минут.

Проверить готовность куличей можно с помощью деревянной палочки.

Пасхальный кулич на кефире 

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Пасхальный кулич. Фото: pixabay

1 л кефира 

2 кг муки 

100 г дрожжей 

500 г маргарина 

8 яиц 

700 г сахара 

Половина стакана растительного масла 

500 г изюма 

1 стак. коньяка 

Для глазури:

3 упак. ванильного сахара

1 белок 

180 г сахарной пудры 

1 ч. л. Лимонного сока

кондитерская посыпка 

Как готовить:

Для начала нужно приготовить опару: в теплом кефире разводим дрожжи, добавляем 2–3 ст. л. просеянной муки и 2–3 ст. л. сахара. Все ингредиенты хорошо перемешиваем и оставляем в теплом месте, пока опара не увеличится. 

Затем готовим необходимые ингредиенты: изюм залить горячей водой и оставить на 10 мин, после чего обсушить и залить теплым коньяком и оставить так еще на 20 мин.

Смешиваем опару с сахаром, ванильным сахаром, яйцами, растопленным маргарином, растительным маслом и изюмом. В полученную семь добавляем просеянную муку и оставляем в теплом месте на 2 часа, чтобы тесто подошло.

Выпекать при температуре 180 градусов до готовности, которая зависит от размера паски.

Чтобы сделать глазурь, понадобиться охлажденный белок и лимонный сок, которые нужно хорошо взбить, добавляя параллельно сахарную пудру. 

Готовые куличи смазать глазурью и пока она не застыла, посыпать куличи разноцветной кондитерской посыпкой. 

Ранее сайт Сегодня выяснял, как правильно собрать корзину на Пасху.
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Источник:

"Сегодня"

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