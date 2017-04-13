Пасхальные традиции: дети с особыми потребностями испекли куличи
Мука, яйца, молоко, маргарин, сахар и изюм. Из простых ингредиентов готовят непростые вкусности
В чистый четверг хозяйки выпекают праздничный хлеб. Сегодня собственноручно готовили пасху дети с особыми потребностями.
Мука, яйца, молоко, маргарин, сахар и изюм. Из простых ингредиентов – непростые вкусности. Пасхальный кулич сегодня готовят дети с особыми потребностями. Помогает им первая леди Марина Порошенко.
Процесс выпекания пасок для жены президента Украины Марины Порошенко привычный.
"Это наша давняя семейная традиция. Я вообще не покупаю паски. Я выпекаю их сама собственноручно", – рассказала она и добавила, что рецепт должен быть самым простым, тогда и паска будет вкусная.
Вместе с Мариной Порошенко к праздничному выпекания присоединились Александра, Евгения и Михаил – дети президентской семьи.
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