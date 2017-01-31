Почему отношения в паре с годами портятся

Принимать означает дать себе право быть самим собой, обычным человеком, даже если этот образ не идеален, но помнить при этом, что так не будет вечно

Действительно, когда мы влюбляемся в другого человека, мы считаем, что это именно тот человек, который нам нужен, и мы с трепетом ждем, чем же наши отношения закончатся. Нам во что бы то ни стало хочется знать, что он не безразличен к нам, и что мы проживем с этим человеком счастливо всю жизнь….

Но выходит так, что в период влюбленности люди замечают друг у друга лишь те черты, которыми восхищаются, ведь благодаря партнеру раскрываются наши самые лучшие грани.

Когда же первоначальный период влюбленности проходит, мы сталкиваемся с реальностью, которую нам сложно принять. Мы начинаем замечать те черты нашего партнера, которые не замечали раньше. Все усугубляется, когда супруг начинает отражать какие-то наши собственные черты, от которых мы не в восторге и от которых нам бы хотелось избавиться.

Предположим, у меня серьезные проблемы с кожей лица, и всякий раз, когда я смотрю в зеркало, у меня возникает желание избавиться от зеркала, которое отражает мой физический недостаток. То же самое происходит и с нашим партнером. Он становится нашим зеркалом, и чем дольше мы находимся рядом с ним, тем больше правды о себе узнаем. Не смотреть в зеркало мы уже не можем, так как оно постоянно у нас перед глазами. И мы начинаем противостоять тому, что этот человек вызывает в нас. Поэтому нам необходимо научиться использовать партнерские отношения для того, чтобы научиться обнаруживать свои собственные качества (черты), которые мы считаем неприемлемыми. Когда эта закономерность нам неизвестна или когда мы о ней забываем, мы пытаемся изменить друг друга, вместо того, чтобы посмотреть на себя со стороны. В этом вся причина наших проблем. Нам очень хотелось бы видеть в зеркале другое отражение. Но это так же нереально, как тереть зеркало, надеясь, что в другом человеке этот недостаток исчезнет.

Ваша душа требует, чтобы вы принимали не только те ваши черты, которые вам нравятся и которые вы считаете хорошими, но и все то, что вам в себе не нравится, за что вы осуждаете себя (и других людей). Вы притягиваете к себе таких людей, которые отражают качества, кажущиеся вам неприемлемыми. Пока вы не примете эти черты, вы все время будете привлекать к себе разных людей, в которых будете их видеть. У вас должно быть искреннее желание использовать супружеские отношения, чтобы лучше узнать самого себя и научиться относиться к себе с принятием и любовью.

Принимать означает дать себе право быть самим собой, обычным человеком, даже если этот образ не идеален, но помнить при этом, что так не будет вечно. Пытаясь принять отрицательные на наш взгляд собственные стороны самого себя мы становимся на правильный путь.

Только через принятие тех качеств, которые раздражают нас в нашем партнере и "портят" отношения, мы можем снова вернуться к гармоничным отношениям и теперь уже к настоящей любви в паре.

Вот что я называю любовью, которая является основой крепких отношений:

Уважать свое и чужое пространство. Давать себе и другому человеку право быть обычным человеком, со своими желаниями, потребностями, страхами, верованиями, сильными и слабыми сторонами, отличными от других. Учитывать свои и чужие желания и потребности Знать, что только я несу ответственность за все, что происходит в моей жизни и что во мне есть все, чтобы справиться с происходящим. Принимать себя и другого человека, даже если не согласен и не понимаю умом

Такую любовь я называю "освобождающей", именно ее прожить я вам всем желаю!

Лиз Бурбо — человек-легенда в сфере личностного роста, писатель, философ, тренер, основатель школы "Слушай свое тело", автор полной книги по метафизике болезней и уникальных методик для развития личности.

На своих семинарах Лиз в простой и доступной форме учит правильному отношению к своему телу, помогает проработать психоэмоциональные травмы и запустить позитивные программы в своей жизни. Перемены не заставят себя ждать!

ЛИЗ БУРБО в Киеве:

9 марта – Язык твоего тела: код любви

10-12 марта – Слушай свою душу

14-15 марта – Пять травм души

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