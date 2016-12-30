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Правильное питание: ТОП-50 продуктов меньше 100 калорий http://www.segodnya.ua/img/article/7847/78_main.1483108719.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/78_tn.1483108719.jpg Общество Оптимальный рецепт дробного питания – 3 основных приема пищи и 2 перекуса по 100 ккал или меньше

Правильное питание: ТОП-50 продуктов меньше 100 калорий

Сегодня, 17:11

Оптимальный рецепт дробного питания – 3 основных приема пищи и 2 перекуса по 100 ккал или меньше

В двух штуках сушеного инжира - 75 ккал. Фото: instagram.com/jocelyn_hancock
В двух штуках сушеного инжира - 75 ккал. Фото: instagram.com/jocelyn_hancock

Диетологи рекомендуют дробное пятиразовое питание, чтобы чувствовать себя хорошо и не набирать лишние килограммы.

Оптимальный рецепт такого питания – 3 основных приема пищи и 2 перекуса по 100 ккал или меньше.

Но, что же можно съесть, чтобы продержаться от завтрака до обеда и не превысить лимит в 100 ккал, выяснял Домашний очаг.

  • 1 стакан черники (свежей или замороженной) – 85 ккал
  • 20 г твердого сыра – 90 ккал
  • 1 большое яйцо – 70-80 ккал
  • 1 куриная голень без кожи – 75 ккал
  • 1 стакан брокколи + 3 ст. ложки соуса из натурального йогурта – 80 ккал
  • ½ запеченой картофелины среднего размера – 85 ккал
  • 1 среднее яблоко с кожей – 70 ккал
  • 60 г нежирной говядины – 90 ккал
  • 13 миндальных орешков – 90 ккал
  • 1 овсяное печенье – 65 ккал
  • 2 чайных ложки оливкового масла – 80 ккал
  • 2 средних киви – 95 ккал
  • 3 столовых ложки хуммуса – 80 ккал
  • 1/3 стакана киноа – 75 ккал
  • 1 жвачка без сахара – 5 ккал
  • сушеный инжир (2 шт) – 75 ккал
  • 100 г нежирного йогурта с фруктами – 85 ккал
  • 150 мл гранатового сока – 90 ккал
  • 1 кусок зернового хлеба – 65 ккал
  • 200 мл овощного супа – 50 ккал
  • 1 небольшая сладкая картофелина (батат) – 55 ккал
  • 250 мл водки с содовой – 95 ккал
  • 1 ½ сосиски – 85 ккал
  • 20 г черного шоколада – 95 ккал
  • 25 фисташек – 85 ккал
  • 1/3 стакана красной фасоли – 85 ккал
  • 200 мл пива – 95 ккал
  • 150 г сорбета – 96 ккал
  • 3 ч ложки варенья – 75 ккал
  • 60 г лосося на гриле – 99 ккал
  • 3 столовых ложки мюсли – 85 ккал
  • 2 столовых ложки сушеного арахиса – 80 ккал
  • 2½ чайных ложки майонеза – 85 ккал
  • 2 стакана тушеного шпината с острым соусом – 75 ккал
  • 9 больших оливок каламата – 95 ккал
  • 2 стакана нарезанного арбуза – 90 ккал
  • 2 стакана попкорна – 95 ккал
  • 120 мл сухого белого вина – 95-100 ккал
  • 2 чайных ложки орехового масла – 65 ккал
  • 1 стакан пюре из тыквы – 85 ккал
  • 1 стакан соуса сальса – 70 ккал
  • 1/3 стакана гуакамоле из авокадо – 90 ккал
  • 1 стакан свежей или замороженной малины – 65 ккал
  • 1 чашка зеленого чая + 1 столовая ложка меда – 65 ккал
  • 1 стакан томатного сока – 50 ккал
  • 1 средний апельсин – 60 ккал
  • 30 г изюма – 85 ккал
  • 1 большой огурец – 15 ккал
  • неполная горсть семечек подсолнечника – 90 ккал
  • 50 г квашеной капусты с маслом и сахаром – 60 ккал

Тем временем ученые нашли действенный способ похудения.
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