Правильное питание: ТОП-50 продуктов меньше 100 калорий

Оптимальный рецепт дробного питания – 3 основных приема пищи и 2 перекуса по 100 ккал или меньше

Диетологи рекомендуют дробное пятиразовое питание, чтобы чувствовать себя хорошо и не набирать лишние килограммы.

Оптимальный рецепт такого питания – 3 основных приема пищи и 2 перекуса по 100 ккал или меньше.

Но, что же можно съесть, чтобы продержаться от завтрака до обеда и не превысить лимит в 100 ккал, выяснял Домашний очаг.

1 стакан черники (свежей или замороженной) – 85 ккал

20 г твердого сыра – 90 ккал

1 большое яйцо – 70-80 ккал

1 куриная голень без кожи – 75 ккал

1 стакан брокколи + 3 ст. ложки соуса из натурального йогурта – 80 ккал

½ запеченой картофелины среднего размера – 85 ккал

1 среднее яблоко с кожей – 70 ккал

60 г нежирной говядины – 90 ккал

13 миндальных орешков – 90 ккал

1 овсяное печенье – 65 ккал

2 чайных ложки оливкового масла – 80 ккал

2 средних киви – 95 ккал

3 столовых ложки хуммуса – 80 ккал

1/3 стакана киноа – 75 ккал

1 жвачка без сахара – 5 ккал

сушеный инжир (2 шт) – 75 ккал

100 г нежирного йогурта с фруктами – 85 ккал

150 мл гранатового сока – 90 ккал

1 кусок зернового хлеба – 65 ккал

200 мл овощного супа – 50 ккал

1 небольшая сладкая картофелина (батат) – 55 ккал

250 мл водки с содовой – 95 ккал

1 ½ сосиски – 85 ккал

20 г черного шоколада – 95 ккал

25 фисташек – 85 ккал

1/3 стакана красной фасоли – 85 ккал

200 мл пива – 95 ккал

150 г сорбета – 96 ккал

3 ч ложки варенья – 75 ккал

60 г лосося на гриле – 99 ккал

3 столовых ложки мюсли – 85 ккал

2 столовых ложки сушеного арахиса – 80 ккал

2½ чайных ложки майонеза – 85 ккал

2 стакана тушеного шпината с острым соусом – 75 ккал

9 больших оливок каламата – 95 ккал

2 стакана нарезанного арбуза – 90 ккал

2 стакана попкорна – 95 ккал

120 мл сухого белого вина – 95-100 ккал

2 чайных ложки орехового масла – 65 ккал

1 стакан пюре из тыквы – 85 ккал

1 стакан соуса сальса – 70 ккал

1/3 стакана гуакамоле из авокадо – 90 ккал

1 стакан свежей или замороженной малины – 65 ккал

1 чашка зеленого чая + 1 столовая ложка меда – 65 ккал

1 стакан томатного сока – 50 ккал

1 средний апельсин – 60 ккал

30 г изюма – 85 ккал

1 большой огурец – 15 ккал

неполная горсть семечек подсолнечника – 90 ккал

50 г квашеной капусты с маслом и сахаром – 60 ккал

Тем временем ученые нашли действенный способ похудения.