Психологи назвали симптомы, из-за которых необходимо увольняться с работы

Сегодня, 03:15

Если вы чувствуете, что начали делать много ошибок, стали вспыльчивы и равнодушны к окружающим, то, возможно, организм сообщает вам о необходимости сменить работу 

Психологи назвали симптомы, из-за которых необходимо увольняться с работы

Ученые утверждают, что есть сигналы организма, которые свидетельствуют, когда нужно уволиться с работы из-за ее вредного влияния на психическое здоровье. Среди этих признаков может быть потеря чувства юмора, плохое настроение и несдержанность, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Старший преподаватель Университета Центрального Ланкашира и доктор психологии Санди Манн, в частности, поделилась признаками, которые свидетельствуют о том, что пришло время увольняться.

  1. Вы не спите так, как положено: если у вас возникли трудности с засыпанием, или же вы рано просыпаетесь, то это может быть потому, что у вас слишком много информации в голове.
  2. Вы делаете ошибки: небрежные или глупые ошибки могут быть признаком того, что у вас нет достаточно свободного пространства.
  3. Вы вспыльчивый: стресс может делать нас гнетущими и может повлиять на наше терпение.
  4. Вы не можете сосредоточиться: стресс может включить у нас "режим полета", чувство паники, из-за чего мы не в состоянии сосредоточиться на чем-то одном долго.
  5. Вы чувствуете себя плаксивым или эмоциональным: из-за стресса такие эмоции мы можем испытывать сильнее и чаще.
  6. Вы потеряли чувство юмора: если жизнь стала серьезной и строгой, и вы потеряли чувство удовлетворения, это может быть потому, что ваша работа влияет на ваше психическое здоровье.
  7. Вы чувствуете себя так, будто вам все безразлично: такое происходит, когда мы напряжены, а одним из симптомов является отсутствие заботы о клиентах, продуктах или пациентах на работе.
  8. Вы просыпаетесь каждое утро с ощущением страха: если вы чувствуете тревогу по поводу дня, который вас ждет, или же вы просто не хотите вставать с кровати, то это могут быть признаки того, что ваша работа может влиять на ваше психическое здоровье.

Напомним, ученые назвали главные причины преждевременного старения женщин.
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