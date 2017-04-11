Пьяное ДТП в Камбодже: нетрезвый россиянин на внедорожнике врезался в пьяного мотоциклиста

Вчера, 15:53

В результате разборок мужчина оказался в той же больнице, что и люди, которых он сбил

Иллюстрация к публикации: AFP
Иллюстрация к публикации: AFP

В Камбодже произошло странное ДТП, где обе стороны оказались пострадавшими и под воздействием алкоголя. Пьяный россиянин врезался на внедорожнике в мотоцикл, водитель и пассажир которого также были нетрезвыми, передает Cambodia Daily.

По данным издания инцидент произошел в курортном городе Сиануквиль, расположенном в 200 километрах от камбоджийской столицы Пномпень.

Россиянин сбил мотоцикл с двумя местными жителями и попытался скрыться с места ДТП. Но друзья пострадавших догнали его на мотоциклах и избили.

В результате разборок мужчина оказался в той же больнице, что и люди, которых он сбил. Мотоциклисты и водитель внедорожника получили незначительные травмы и были вскоре выписаны из клиники.

Как заявили в местной полиции, все участники конфликта находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предъявлять обвинения никому из них не стали из-за того, что пострадали обе стороны, к тому же никто из участников ДТП и драки не подал заявление в правоохранительные органы, пояснили силовики.
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Источник:

Lenta.ru

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