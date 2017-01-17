Раздраженная обезьяна и цепкая белка не поделили еду (видео)

Двухминутный ролик с животными собрал уже более 16 тысяч просмотров

Животные не любят делиться едой, ни при каких обстоятельствах. Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube.

Главными героями ролика оказались обезьяна и белка.

"Яблоком раздора" стала еда в виде какого-то плода на дереве. Пока обезьяна пыталась к нему подобраться, ловкая белка так плотно засела и начала поглощать еду, что животное пришло в ярость.

Обезьяна попыталась лапами убрать морду белки от плода: она и щипала ее за шерсть, и тянула за уши, и по голове била, но цепкая белка даже не собиралась уходить.

Примечательно, что двухминутный ролик собрал уже более 16 тысяч просмотров.

Тем временем котенок рассмешил соцсеть ритмичными танцами.