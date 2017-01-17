Раздраженная обезьяна и цепкая белка не поделили еду (видео)
Двухминутный ролик с животными собрал уже более 16 тысяч просмотров
Животные не любят делиться едой, ни при каких обстоятельствах. Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube.
Главными героями ролика оказались обезьяна и белка.
"Яблоком раздора" стала еда в виде какого-то плода на дереве. Пока обезьяна пыталась к нему подобраться, ловкая белка так плотно засела и начала поглощать еду, что животное пришло в ярость.
Обезьяна попыталась лапами убрать морду белки от плода: она и щипала ее за шерсть, и тянула за уши, и по голове била, но цепкая белка даже не собиралась уходить.
Примечательно, что двухминутный ролик собрал уже более 16 тысяч просмотров.
Тем временем котенок рассмешил соцсеть ритмичными танцами.
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