Самые дорогие в мире серьги продадут на аукционе в Женеве за 70 миллионов долларов

Вчера, 11:42

И Артемида, и Аполлон имеют одинаковую форму и огранку. Однако продавать их с молотка будут врозь


Самые дорогие в мире серьги показали в Великобритании. Уже вскоре их продадут на аукционе в Женеве. Одна сережка с редким голубым бриллиантом, а вторая – с розовым. Предварительная стоимость уникальных украшений составила 70 миллионов долларов.

Самая высокая категория чистоты и вес в 14 с половиной карат – один из двух редких бриллиантов. Это о самой дорогой в мире паре сережек. У одного камня – натуральный небесный цвет и название "Аполлон голубой". Предыдущая его стоимость 50 миллионов долларов.

Второй бриллиант – "Артемида розовая". Вес 16 карат. Чистота не так высока, как у Аполлона голубого. Однако стартовая цена на аукционе тоже впечатляет – 18 миллионов долларов.

И Артемида, и Аполлон имеют одинаковую форму и огранку. Однако продавать их с молотка будут врозь.

Название греческих богов-близнецов самая дорогая в мире пара сережек получила за свою красоту и уникальность. Аукцион состоится в Женеве в начале мая.
видео, аукцион, цена, стоимость, бриллиант, серьги, чистота, название, пара, сережки, цвет, уникальность, самая дорогая

Вы сейчас просматриваете новость "Самые дорогие в мире серьги продадут на аукционе в Женеве за 70 миллионов долларов". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Сохраняем кольца с изумрудом в идеальном состоянии

24 Января, 11:00

Мир

В Гонконге за рекордную сумму продали редкий розовый бриллиант

4 Апреля, 15:52

Безупречный камень розовой огранки установил рекорд на торгах Sotheby’s

Мир

Самый дорогой бриллиант в мире пустят с молотка

21 Марта, 11:17

Вес драгоценного  камня составляет почти 60 каратов, торги пройдут в начале апреля 

Общество

Абрамович дарит жене дорогие картины. Фото: instagram.com/ulyanasergienko

Составлен ТОП-10 самых дорогих подарков в истории по версии Forbes

2 Декабря 2016, 17:44

Первое место досталось 186-каратному алмазу "Кохинур", который был вручен британской королеве Виктории в 1849 году

Мир

Дорогое кольцо ушло с молотка. Фото: AFP

Бриллиант небесно-голубого цвета ушел с молотка за 17 миллионов долларов

17 Ноября 2016, 16:56

Самым дорогим на торгах стало кольцо с редким бриллиантом. Кто купил драгоценность - не сообщают  

Общество

Самый большой в мире бездефектный бриллиант . Фото: instagram.com/madamefigarofr

Создан самый большой в мире бриллиант весом почти 119 карат

3 Ноября 2016, 10:47

Graff Venus планируют показать всему миру, а затем использовать его для ювелирного изделия

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования