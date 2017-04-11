Самые дорогие в мире серьги продадут на аукционе в Женеве за 70 миллионов долларов

И Артемида, и Аполлон имеют одинаковую форму и огранку. Однако продавать их с молотка будут врозь

Самые дорогие в мире серьги показали в Великобритании. Уже вскоре их продадут на аукционе в Женеве. Одна сережка с редким голубым бриллиантом, а вторая – с розовым. Предварительная стоимость уникальных украшений составила 70 миллионов долларов.

Самая высокая категория чистоты и вес в 14 с половиной карат – один из двух редких бриллиантов. Это о самой дорогой в мире паре сережек. У одного камня – натуральный небесный цвет и название "Аполлон голубой". Предыдущая его стоимость 50 миллионов долларов.

Второй бриллиант – "Артемида розовая". Вес 16 карат. Чистота не так высока, как у Аполлона голубого. Однако стартовая цена на аукционе тоже впечатляет – 18 миллионов долларов.

И Артемида, и Аполлон имеют одинаковую форму и огранку. Однако продавать их с молотка будут врозь.

Название греческих богов-близнецов самая дорогая в мире пара сережек получила за свою красоту и уникальность. Аукцион состоится в Женеве в начале мая.