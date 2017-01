Самый милый флешмоб: зоопарки мира публикуют снимки малышей (фото)

Зоопарки и океанариумы со всех уголков мира запустили милый флешмоб в Twitter с хештегом #CuteAnimalTweetOff.

Началось все с первого поста Смитсоновского национального зоопарка, который расположен в Вашингтоне. На страничке учреждения появился снимок новорожденного детеныша длинномордого тюленя.

We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w/ mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk — National Zoo (@NationalZoo) 25 января 2017 г.

Милое фото блондинистого малыша меньше чем за стуки собрало 1,5 тысячи лайков, а одна из пользователей Twitter передала эстафету океанариуму в Вирджинии. Этот вызов в зоопарке не проигнорировали и опубликовали снимок выдры и хищной птицы скопы.

Дальше к флешмобу подключились другие зоопарки по всему миру. Они начали публиковать снимки самых милых животных на их территории под хештегом #CuteAnimalTweetOff.

Leapin' Lemurs the #cuteanimaltweetoff is going strong. Behold our baby sifaka lemur. He's kind of cute, right? pic.twitter.com/9dNfyeJJ2d — Maryland Zoo (@marylandzoo) 25 января 2017 г.

Count this science museum IN on a #cuteanimaltweetoff because we have...a sloth! pic.twitter.com/AnW4Bk9yCZ — NC Natural Sciences (@naturalsciences) 25 января 2017 г.

Of course, this little hatchling named Butter Pecan is pretty hard to compete with! #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/KeU6qL91rb — Clearwater Aquarium (@CMAquarium) 26 января 2017 г.

The #CuteAnimalTweetOff is just what the doctor ordered for #HumpDay! Thanks for all the cuteness fellow Zoo friends! pic.twitter.com/q83fr9aZ9J — San Francisco Zoo (@sfzoo) 26 января 2017 г.

Y'all, we might be late to the #cuteanimaltweetoff, but we have a strong contender. Meet Rowan! pic.twitter.com/2BxGS4s381 — Memphis Zoo (@MemphisZoo) 26 января 2017 г.

I got here as fast as I could... #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/wPWHHoPaS1 — Los Angeles Zoo (@LAZoo) 25 января 2017 г.

Примечательно, что подобная инициатива собрала множество милых постов, которые собирают много лайков и перепостов из-за своей милоты. Многие пользователи соцсети пишут под снимками, что это отличная идея отвлечься от негативных новостей с мире.

Тем временем в Индии макака усыновила щенка.