Самый новогодний тест: выбери понравившуюся елку и узнай тайну своего характера

До Нового года осталось только пара дней, и у большинства уже стоят в квартирах зеленые красотки. Кто-то отдал предпочтение пушистой сосне, кто-то — ароматной ели, а кто-то вообще соорудил "елку" из подручных средств: книг, пробок или стеклянных шариков. Каждый этот выбор продиктован не только житейскими обстоятельствами (например, безопасную елку из фетра делают родители совсем маленьких, но уже активных детей), но и, в первую очередь, особенностями нашего характера, темперамента и мировозрения. Наш постоянный эксперт, психолог Ольга Перекопайко, расшифровала для "Сегодня", что стоит за елочными предпочтениями.

КЛЮЧ К ТЕСТУ

1. Вряд ли вы очень уж любите Новый год и шумные компании. Вам, скорее, нравится в этом празднике череда выходных дней, когда без суеты можно насладиться ничегонеделанием. Когда все празднуют, вы с радостью пройдетесь по тихим заснеженным улицам, наблюдая, как падают снежинки. Или, сделав чашку какао, сядете на подоконник и с удовольствием дочитаете очередную книгу.

2. А вы, однако, большой весельчак! С удовольствием ходите в гости и с еще большей радостью можете устроить пирушку у себя дома — да такую, что даже соседи придут и начнут с вами веселиться. Вы — душа любой компании и желанный гость на любой вечеринке. Вы знаете много тостов, конкурсов и анекдотов, с вами точно не соскучишься. А когда вас никто не видит, любите уютно устроиться у камина с бокалом вина и понаблюдать за огнем.

3. Вы — сама элегантность. В вашем образе, речи, поведении есть шарм, который безумно завораживает и привлекает. И если бы вы родились пару веков назад в Англии, чувствовали бы себя там превосходно. А что касается Нового года, то встретить его вы бы предпочли в ресторане в небольшой компании, в вечерних костюмах, под звон бокалов с "Дом Периньон".

4. Вы очень любите домашний уют и всячески его поддерживаете. В вашем доме часто бывают гости, здесь всегда витает приятный аромат чая и печенек. У вас золотые руки, и возникает ощущение, что вы из самых простых, подручных материалов можете сотворить чудо. И в вашей голове всегда таится множество идей на все случаи жизни.

5. Природа — это источник вашей энергии и сил. Только на лоне природы вы действительно отдыхаете и телом, и душой. Это может быть как поход в горы, так и ловля рыбы на берегу озера, но обязательно должны быть тишина и уединение, а лучшие звуки в мире — это пение птиц и журчание ручья. А Новый год вы бы с большим удовольствием встретили на опушке леса рядом с любимым человеком.

6. Вы до сих пор искренне верите в новогодние чудеса. Причем не только верите, но и сами зачастую устраиваете сказку для своих близких. Вы можете неожиданно сделать подарок или устроить приятный сюрприз. Вы просто неисправимый романтик, и в вашей душе всегда живет маленький, задорный и ранимый ребенок, который все прощает и знает, что волшебство существует.