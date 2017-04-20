Секреты крепкого сна: как правильно выбрать кровать, чтобы высыпаться

Сегодня, 19:28

Рекомендуется менять матрас каждые 8–10 лет, чтобы спать в гигиенических условиях

Кровать должна быть удобной. Фото: pixabay
Кровать должна быть удобной. Фото: pixabay

Здоровый и крепкий сон способствует хорошему самочувствию и настроению. Но известная всем формула, что спать нужно не меньше 8 часов в день, работает не всегда.  

При этом не стоит забывать и о кровати, на которой вы спите. Как правильно выбрать, а затем и поставить кровать, чтобы сон был правильным и крепким, знает Домашний очаг.

Простые правила

  • Высота кровати должна быть выше уровня коленей человека на 7–9 см.
  • Длина кровати должна быть на 10 см больше, чем рост человека.
  • Ширина кровати должна быть достаточной, чтобы человек мог спокойно поворачиваться во сне.
  • Сон на боку. Если вы привыкли спать на боку, необходимо, чтобы ваш позвоночник оставался прямым. Поэтому подойдет более мягкий матрас, который будет прогибаться в области плеч и бедер и обеспечит необходимую поддержку остальным частям тела. Используйте более высокую подушку для уменьшения напряжения в области шеи.
  • Сон на спине. В этом положении необходимо обеспечить поддержку в области шеи и основания позвоночника. Для этого подойдет матрас средней жесткости.
  • Сон на животе. Это положение требует особой поддержки в области шеи и основания позвоночника. Рекомендуем выбирать максимально жесткие матрасы. Маленькая подушка позволит избежать лишнего напряжения в области шеи.

Советы по уходу

Даже самый лучший матрас со временем становится менее удобным, в обивке и наполнителе скапливаются вредные микроорганизмы и пыль. Рекомендуется менять матрас каждые 8–10 лет, чтобы спать в гигиенических условиях, однако, чтобы продлить срок службы матраса, нужен правильный уход:

Меняйте постельное белье не реже одного раза в неделю. 
Перед тем как постелить свежие простыни, проветривайте матрас как минимум пару часов.

Для равномерного износа матрас необходимо время от времени переворачивать. И лучше делать это чаще с первых месяцев после покупки.

Чтобы содержать постель в чистоте, используйте дополнительный тонкий матрас и съемный чехол, который можно стирать в машине.

Секреты правильного сна

• Чтобы сон был крепким, а утро – бодрым и радостным, перед сном не стоит наедаться

• Идеальная температура в спальне должна быть около +17–18°С. Спальню необходимо проветривать и по возможности оставлять окно открытым на всю ночь. 

• Звуки и свет стимулируют работу мозга. Поэтому надо постараться, чтобы в спальне была тишина. Чтобы в комнату не проникал свет, на окна лучше вешать темные гардины. 
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