Секреты крепкого сна: как правильно выбрать кровать, чтобы высыпаться

Рекомендуется менять матрас каждые 8–10 лет, чтобы спать в гигиенических условиях

Здоровый и крепкий сон способствует хорошему самочувствию и настроению. Но известная всем формула, что спать нужно не меньше 8 часов в день, работает не всегда.

При этом не стоит забывать и о кровати, на которой вы спите. Как правильно выбрать, а затем и поставить кровать, чтобы сон был правильным и крепким, знает Домашний очаг.

Простые правила

Высота кровати должна быть выше уровня коленей человека на 7–9 см.

Длина кровати должна быть на 10 см больше, чем рост человека.

Ширина кровати должна быть достаточной, чтобы человек мог спокойно поворачиваться во сне.

Сон на боку. Если вы привыкли спать на боку, необходимо, чтобы ваш позвоночник оставался прямым. Поэтому подойдет более мягкий матрас, который будет прогибаться в области плеч и бедер и обеспечит необходимую поддержку остальным частям тела. Используйте более высокую подушку для уменьшения напряжения в области шеи.

Сон на спине. В этом положении необходимо обеспечить поддержку в области шеи и основания позвоночника. Для этого подойдет матрас средней жесткости.

Сон на животе. Это положение требует особой поддержки в области шеи и основания позвоночника. Рекомендуем выбирать максимально жесткие матрасы. Маленькая подушка позволит избежать лишнего напряжения в области шеи.

Советы по уходу

Даже самый лучший матрас со временем становится менее удобным, в обивке и наполнителе скапливаются вредные микроорганизмы и пыль. Рекомендуется менять матрас каждые 8–10 лет, чтобы спать в гигиенических условиях, однако, чтобы продлить срок службы матраса, нужен правильный уход:

Меняйте постельное белье не реже одного раза в неделю.

Перед тем как постелить свежие простыни, проветривайте матрас как минимум пару часов.

Для равномерного износа матрас необходимо время от времени переворачивать. И лучше делать это чаще с первых месяцев после покупки.

Чтобы содержать постель в чистоте, используйте дополнительный тонкий матрас и съемный чехол, который можно стирать в машине.

Секреты правильного сна

• Чтобы сон был крепким, а утро – бодрым и радостным, перед сном не стоит наедаться

• Идеальная температура в спальне должна быть около +17–18°С. Спальню необходимо проветривать и по возможности оставлять окно открытым на всю ночь.

• Звуки и свет стимулируют работу мозга. Поэтому надо постараться, чтобы в спальне была тишина. Чтобы в комнату не проникал свет, на окна лучше вешать темные гардины.