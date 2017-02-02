Щенок-полицейский "взорвал" интернет (видео)

Сегодня, 17:21

Отважная собака покорила пользователей социальных сетей, вступив в неравный бой с человеком


В сети набирает популярность ролик, главным героем которого стал щенок.

На записи видно, как собака набрасывается на полицейского, исполняющего роль подозреваемого, хватает его за ногу зубами и не отпускает до тех пор, пока другой полицейский не оттаскивает ее.

Пользователи сети пришли в восторг от собаки, видео стремительно расходится соцсетями.
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"Сегодня"

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