Щенок-полицейский "взорвал" интернет (видео)
Отважная собака покорила пользователей социальных сетей, вступив в неравный бой с человеком
В сети набирает популярность ролик, главным героем которого стал щенок.
На записи видно, как собака набрасывается на полицейского, исполняющего роль подозреваемого, хватает его за ногу зубами и не отпускает до тех пор, пока другой полицейский не оттаскивает ее.
Пользователи сети пришли в восторг от собаки, видео стремительно расходится соцсетями.
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