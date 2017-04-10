Шляпки, роскошные наряды, реки алкоголя и мусор: в Британии состоялись легендарные скачки

Вчера, 10:38

Второй день фестиваля посвящен дамам, а в этот день гостьи надевают свои лучшие наряды


Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP

В Британии состоялись трехдневные гулянья по поводу легендарных скачек Grand National Festival.

Попасть на скачки может не каждый – важным критерием является дресс-код. На официальном сайте мероприятия указано, что он должен быть классическим, но посетители немного интерпретируют его.

В то же время запрещено приходить на скачки в спортивных или маскарадных костюмах.

Примечательно, что наряды дам, их шляпки и поведение под воздействием алкоголя, которого на территории ипподрома просто реки, больше обратили на себя внимание, чем всадники.

Второй день фестиваля посвящен дамам, а этот день гостьи надевают свои лучшие наряды.

Кто как справился с этим заданием, выяснил сайт Сегодня.
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Источник:

"Сегодня"

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