Шляпки, роскошные наряды, реки алкоголя и мусор: в Британии состоялись легендарные скачки
Второй день фестиваля посвящен дамам, а в этот день гостьи надевают свои лучшие наряды
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
Состоялись скачки в Британии. Фото: AFP
В Британии состоялись трехдневные гулянья по поводу легендарных скачек Grand National Festival.
Попасть на скачки может не каждый – важным критерием является дресс-код. На официальном сайте мероприятия указано, что он должен быть классическим, но посетители немного интерпретируют его.
В то же время запрещено приходить на скачки в спортивных или маскарадных костюмах.
Примечательно, что наряды дам, их шляпки и поведение под воздействием алкоголя, которого на территории ипподрома просто реки, больше обратили на себя внимание, чем всадники.
Второй день фестиваля посвящен дамам, а этот день гостьи надевают свои лучшие наряды.
Кто как справился с этим заданием, выяснил сайт Сегодня.
Вы сейчас просматриваете новость "Шляпки, роскошные наряды, реки алкоголя и мусор: в Британии состоялись легендарные скачки". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии